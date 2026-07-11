KPSS BAŞVURU TAKVİMİ ÖSYM 2026 | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 KPSS sınav tarihleri...

2026 KPSS’ye katılmaya hazırlanan adayların gündeminde başvuru tarihleri bulunuyor. ÖSYM tarafından lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT düzeylerinde gerçekleştirilecek sınavlar, farklı eğitim gruplarındaki adayları kamu kadroları için bir araya getirecek. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar ise sınav takviminde yer alan başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları hangi gün başlayacak ve işlemler nasıl yapılacak? İşte ÖSYM takvimine göre başvuru sürecinin ayrıntıları…