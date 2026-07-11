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        Haberler Bilgi Gündem KPSS BAŞVURU TAKVİMİ ÖSYM 2026 | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 KPSS sınav tarihleri...

        KPSS BAŞVURU TAKVİMİ ÖSYM 2026 | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 KPSS sınav tarihleri...

        Kamuda kariyer hedefleyen adayların beklediği 2026 KPSS takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Açıklanan programla birlikte lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki sınavların uygulanacağı günler ile başvuru tarihleri belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının takvimdeki yeri netleşirken, adaylar başvurularını belirtilen süre içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek. İşte 2026 KPSS sınav ve başvuru takvimine ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS’ye katılmaya hazırlanan adayların gündeminde başvuru tarihleri bulunuyor. ÖSYM tarafından lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT düzeylerinde gerçekleştirilecek sınavlar, farklı eğitim gruplarındaki adayları kamu kadroları için bir araya getirecek. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar ise sınav takviminde yer alan başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları hangi gün başlayacak ve işlemler nasıl yapılacak? İşte ÖSYM takvimine göre başvuru sürecinin ayrıntıları…

        2

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Adaylar sınav başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Adaylar sınav başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

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