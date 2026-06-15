KPSS Lisans Başvurusu 2026 ne zaman? Detaylar belli oldu! KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek sınav başvurusu nasıl, nereden yapılır?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süreci adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2026 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek sınav, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Özellikle B Grubu Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna katılmayı planlayan adaylar, başvuru tarihlerini kaçırmamak için sınav takvimine odaklanmış durumda. Peki, 2026 KPSS Lisans başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte tüm ayrıntılar…
2026 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. B Grubu Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna katılmayı hedefleyen adaylar, başvuru tarihlerini kaçırmamak adına sınav takvimini yakından takip ediyor. Bu kapsamda "2026 KPSS Lisans başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS B Grubu Lisans Genel Kültür–Genel Yetenek sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?" sorularının yanıtı haberimizde...
KPSS 2026 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS 2026 LİSANS BAŞVURU TARİHİ
Adaylar, KPSS Lisans başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
KPSS 2026 LİSANS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek–Genel Kültür) için geç başvuru günleri 22–23 Temmuz olarak açıklandı.
KPSS 2026 LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek–Genel Kültür) sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.