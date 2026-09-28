KYK ek yurt başvuru tarihi 2026 2027: KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
Üniversite eğitimi alacak binlerce vatandaş KYK ek yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından ek kontenjanlar açılıp KYK başvuru tarihleri belli oluyor. KYK ilk yerleştirme sonuçlarına göre taahhütname onay işlemleri 10 Eylül saat 23:00'e kadar yapıldı. Peki KYK ek yurt başvurusu ne zaman? 2026 2027 KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
KYK ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvuru süreci başladığında öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekecek. Peki KYK ek yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz sene 15 Ekim 2025 tarihinde başlayan ek kontenjan yurt başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona ermişti.
KYK ek kontenjan başvurularının da bu sene Ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvuru süreci başladığında öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekecek.
Öğrenciler, e-Devlet'teki arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilecek. Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını tamamlayabilecek. Başvurunun ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.
GSB'DEN KYK EK YURT AÇIKLAMASI!
Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.
Başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları resmî iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.