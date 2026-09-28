KYK ek yurt başvuru tarihi 2026 2027: KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

GSB'DEN KYK EK YURT AÇIKLAMASI!

Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.

Başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları resmî iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.