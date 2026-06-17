LGS 2026 SINAV SONUÇ TARİHİ: LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS 2026 sınav sonuçları sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 maratonunda gözler sonuç tarihine çevrildi. Öğrenciler “LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt ararken, tercih ve yerleştirme takvimi de gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. MEB’in açıkladığı tarihlerle birlikte süreç netleşiyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler hangi tarihlerde yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.