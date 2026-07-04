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        Haberler Bilgi LGS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANMA TARİHİ || Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç sorgulama ekranı

        LGS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANMA TARİHİ || Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç sorgulama ekranı

        LGS sonuçları sınavın üzerinden geçen yaklaşık bir aylık sürenin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Özellikle de "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki LGS sonuçlarının ilan tarihi Milli Eğitim Bakanlığın tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte meb.gov tr üzerinden LGS sonuçları açıklanma tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 16:47 Güncelleme:
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        LGS sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? 13 Haziran Cumartesi günü yapılan sınavın ardından gözler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Merak edenler için başta belirtilen sorunun cevabını haberimizde derledik. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları nereden açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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        2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler için kritik öneme sahip bu süreçte, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme takvimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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        Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih sürecine yön verecek.

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        LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        10 Temmuz’da açıklanması beklenen LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile birlikte sisteme giriş yaparak öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve öğrenciler lise yerleştirme işlemlerini yine MEB tarafından yayımlanacak takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        LGS kapsamında tercih sürecinin 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği öngörülüyor. Öğrenciler bu tarihlerde lise tercihlerini tamamlayarak yerleştirme sürecine dahil olacak.

        Yerleştirme sonuçlarının ve boş kalan kontenjanların ise 5 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. Bu duyurunun ardından yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başlayacak.

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        Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil başvuruları ile sonuçlarının 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu süreçte öğrenciler, tercihlerini güncelleyerek daha uygun okullara yerleşme şansı elde edebilecek.

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