Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem M7 METROSU AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU! M7 Yıldız Mahmutbey Metrosu Mecidiyeköy durağı ne zaman açılacak? İBB duyurdu!

        M7 METROSU AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU! M7 Yıldız Mahmutbey Metrosu Mecidiyeköy durağı ne zaman açılacak? İBB duyurdu!

        İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nı kullanan yolcular, uzun süredir hizmet veremeyen Mecidiyeköy İstasyonu'nun yeniden açılacağı tarihi araştırıyor. Kentin en önemli aktarma merkezlerinden biri olan durağın kapalı kalması, bölgedeki ulaşım yoğunluğunu artırırken vatandaşları farklı güzergahlara yöneltti. İBB tarafından yapılan son bilgilendirmede, istasyondaki çalışmaların belirlenen program kapsamında devam ettiği bildirildi. Peki, M7 Metrosu'nun Mecidiyeköy durağı ne zaman kullanıma açılacak? İşte çalışmalardaki son durum ve açıklanan tarih…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 12:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Mecidiyeköy İstasyonu'nun yeniden hizmete gireceği tarih, İstanbul'daki yolcular tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süredir kullanıma kapalı olan istasyon, önemli ulaşım hatlarının kesişim noktasında bulunması nedeniyle günlük seyahat düzenini etkilerken birçok kişi alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kaldı. İBB'nin son açıklamasına göre istasyondaki teknik çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor. Peki, M7 Mecidiyeköy durağı ne zaman açılacak? İşte onarım sürecindeki son gelişmeler ve istasyon için paylaşılan takvim…

        2

        M7 METROSU MECİDİYEKÖY DURAĞI NE ZAMAN AÇILACAK? 

        M7 metrosuna ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından nisan ayında raylarda deformasyon meydana geldiğini belirtti. Ekiplerin raylardaki küçük çaplı hareketliliği erken fark ederek seferleri zamanında durdurduğunu ifade eden Alpkökin, projelendirme sürecinin tamamlandığını ve yapım aşamasına geçildiğini söyledi.

        3

        Çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Alpkökin, gerekli işlemlerin yıl sonuna doğru bitirilmesinin planlandığını açıkladı.

        4

        M7 YILDIZ MAHMUTBEY METROSU NEDEN KAPATILDI?

        M7 Metro Hattı'ndaki ulaşımın kesintiye uğramasına, yoğun yağışların ardından yer altı suyu hareketlerinin artması ve ray altyapısında oluşan teknik bozulmaların neden olduğu belirtildi. Nisan ayında gerçekleştirilen incelemelerde ray sistemindeki olağan dışı hareketlilik ekipler tarafından erken fark edilerek güvenlik amacıyla seferler durduruldu ve kapsamlı bir onarım çalışması başlatıldı.

        İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, ekiplerin zamanında müdahale ederek olası daha büyük risklerin önüne geçtiğini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin hızla uygulandığını söyledi.

         

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özlem Gürses adliyede

        Özlem Gürses, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP'lar suç örgütü soruşturması kapsamında savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal