M7 METROSU AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU! M7 Yıldız Mahmutbey Metrosu Mecidiyeköy durağı ne zaman açılacak? İBB duyurdu!

M7 YILDIZ MAHMUTBEY METROSU NEDEN KAPATILDI?

M7 Metro Hattı'ndaki ulaşımın kesintiye uğramasına, yoğun yağışların ardından yer altı suyu hareketlerinin artması ve ray altyapısında oluşan teknik bozulmaların neden olduğu belirtildi. Nisan ayında gerçekleştirilen incelemelerde ray sistemindeki olağan dışı hareketlilik ekipler tarafından erken fark edilerek güvenlik amacıyla seferler durduruldu ve kapsamlı bir onarım çalışması başlatıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, ekiplerin zamanında müdahale ederek olası daha büyük risklerin önüne geçtiğini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin hızla uygulandığını söyledi.