M7 METROSU AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU! M7 Yıldız Mahmutbey Metrosu Mecidiyeköy durağı ne zaman açılacak? İBB duyurdu!
İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nı kullanan yolcular, uzun süredir hizmet veremeyen Mecidiyeköy İstasyonu'nun yeniden açılacağı tarihi araştırıyor. Kentin en önemli aktarma merkezlerinden biri olan durağın kapalı kalması, bölgedeki ulaşım yoğunluğunu artırırken vatandaşları farklı güzergahlara yöneltti. İBB tarafından yapılan son bilgilendirmede, istasyondaki çalışmaların belirlenen program kapsamında devam ettiği bildirildi. Peki, M7 Metrosu'nun Mecidiyeköy durağı ne zaman kullanıma açılacak? İşte çalışmalardaki son durum ve açıklanan tarih…
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Mecidiyeköy İstasyonu'nun yeniden hizmete gireceği tarih, İstanbul'daki yolcular tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süredir kullanıma kapalı olan istasyon, önemli ulaşım hatlarının kesişim noktasında bulunması nedeniyle günlük seyahat düzenini etkilerken birçok kişi alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kaldı. İBB'nin son açıklamasına göre istasyondaki teknik çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor. Peki, M7 Mecidiyeköy durağı ne zaman açılacak? İşte onarım sürecindeki son gelişmeler ve istasyon için paylaşılan takvim…
M7 METROSU MECİDİYEKÖY DURAĞI NE ZAMAN AÇILACAK?
M7 metrosuna ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından nisan ayında raylarda deformasyon meydana geldiğini belirtti. Ekiplerin raylardaki küçük çaplı hareketliliği erken fark ederek seferleri zamanında durdurduğunu ifade eden Alpkökin, projelendirme sürecinin tamamlandığını ve yapım aşamasına geçildiğini söyledi.
Çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Alpkökin, gerekli işlemlerin yıl sonuna doğru bitirilmesinin planlandığını açıkladı.
M7 YILDIZ MAHMUTBEY METROSU NEDEN KAPATILDI?
M7 Metro Hattı'ndaki ulaşımın kesintiye uğramasına, yoğun yağışların ardından yer altı suyu hareketlerinin artması ve ray altyapısında oluşan teknik bozulmaların neden olduğu belirtildi. Nisan ayında gerçekleştirilen incelemelerde ray sistemindeki olağan dışı hareketlilik ekipler tarafından erken fark edilerek güvenlik amacıyla seferler durduruldu ve kapsamlı bir onarım çalışması başlatıldı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, ekiplerin zamanında müdahale ederek olası daha büyük risklerin önüne geçtiğini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin hızla uygulandığını söyledi.