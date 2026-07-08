MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? Ortaokul kayıtları için okula gitmek gerekiyor mu? Ortaokullar ne zaman açılacak?

ORTAOKUL KAYITLARI İÇİN OKULA GİTMEK GEREKİYOR MU?

Adrese dayalı e-Kayıt sistemi kapsamında okul yerleştirmeleri merkezi olarak gerçekleştirildiğinden, velilerin kayıt aşamasında ayrıca okul müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek duyulmaz. Yerleştirmenin tamamlanmasının ardından öğrencinin kayıtlı olduğu okul bilgisi sistem üzerinden öğrenilebilir. Bu aşamadan sonra ise okul yönetimi tarafından yapılacak duyuru ve bilgilendirmelerin düzenli olarak takip edilmesi önem taşır; zira gerekli evraklar, uyum süreci ve açılışla ilgili detaylar bu kanallar üzerinden paylaşılmaktadır.