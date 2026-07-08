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        Haberler Bilgi Gündem MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? Ortaokul kayıtları için okula gitmek gerekiyor mu? Ortaokullar ne zaman açılacak?

        MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? Ortaokul kayıtları için okula gitmek gerekiyor mu? Ortaokullar ne zaman açılacak?

        Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken ortaokul kayıt süreciyle ilgili sorular yeniden gündemde. Veliler kayıt işlemlerinin nasıl ilerlediğini, okula gitmenin gerekip gerekmediğini ve okulların ne zaman kapılarını açacağını merak ediyor. Sürece dair detaylar araştırılırken, resmi açıklamalar ve uygulamalar yakından takip ediliyor. Peki, MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? Ortaokul kayıtları için okula gitmek gerekiyor mu? Ortaokullar ne zaman açılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        1

        Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken ortaokul kayıt süreciyle ilgili sorular yeniden gündemde. Veliler kayıt işlemlerinin nasıl ilerlediğini, okula gitmenin gerekip gerekmediğini ve okulların ne zaman kapılarını açacağını merak ediyor. Sürece dair detaylar araştırılırken, resmi açıklamalar ve uygulamalar yakından takip ediliyor. Peki, MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? Ortaokul kayıtları için okula gitmek gerekiyor mu? Ortaokullar ne zaman açılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatilinin ardından öğrenciler ve öğretmenler bu tarihte yeniden ders başı yaparken, yeni eğitim yılı da resmi olarak başlamış olacak.

        3

        ORTAOKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ortaokul kayıt işlemleri, adrese dayalı e-Kayıt sistemi aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin hangi okula yerleştirileceği belirlenirken, öğrencinin MERNİS sisteminde kayıtlı olan ikamet adresi esas alınır.

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        ORTAOKUL KAYITLARI İÇİN OKULA GİTMEK GEREKİYOR MU?

        Adrese dayalı e-Kayıt sistemi kapsamında okul yerleştirmeleri merkezi olarak gerçekleştirildiğinden, velilerin kayıt aşamasında ayrıca okul müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek duyulmaz. Yerleştirmenin tamamlanmasının ardından öğrencinin kayıtlı olduğu okul bilgisi sistem üzerinden öğrenilebilir. Bu aşamadan sonra ise okul yönetimi tarafından yapılacak duyuru ve bilgilendirmelerin düzenli olarak takip edilmesi önem taşır; zira gerekli evraklar, uyum süreci ve açılışla ilgili detaylar bu kanallar üzerinden paylaşılmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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