MEB YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME 2026 | Yönetici görevlendirme başvuruları ne zaman başlıyor? Yönetici yetiştirme programı sınavı ne zaman?

YÖNETİCİ YETİŞTİRME PROGRAMI SINAVI NE ZAMAN?

Sürecin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkan eğitim programı, 16-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreci başarıyla tamamlayan adaylar için bir sonraki adım ise 25 Temmuz 2026’da yapılacak olan Yönetici Yetiştirme Programı Sonu Değerlendirme e-Sınavı olacak. Sınavda belirlenen başarı kriterlerini karşılayan öğretmenler, eğitim kurumlarına yönetici olarak atanabilmek için tercih sürecine katılma hakkı elde edecek. Böylece adaylar, kariyerlerinde önemli bir adım atma fırsatı yakalayacak.