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        Haberler Bilgi Gündem MEB YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME 2026 | Yönetici görevlendirme başvuruları ne zaman başlıyor? Yönetici yetiştirme programı sınavı ne zaman?

        MEB YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME 2026 | Yönetici görevlendirme başvuruları ne zaman başlıyor? Yönetici yetiştirme programı sınavı ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek yönetici görevlendirme süreci, eğitim camiasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Okul ve kurumlarda idareci olarak görev almak isteyen binlerce öğretmen, başvuru takviminin açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Her yıl belirli kriterler ve takvim doğrultusunda yürütülen bu süreçte, başvuru şartları, değerlendirme aşamaları ve görevlendirme detayları büyük önem taşıyor. Peki, Yönetici görevlendirme başvuruları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 12:02:06 Güncelleme:
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        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek yönetici görevlendirme süreci, eğitim camiasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Okul ve kurumlarda idareci olarak görev almak isteyen binlerce öğretmen, başvuru takviminin açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Her yıl belirli kriterler ve takvim doğrultusunda yürütülen bu süreçte, başvuru şartları, değerlendirme aşamaları ve görevlendirme detayları büyük önem taşıyor. Peki, Yönetici görevlendirme başvuruları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

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        YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Eğitim kurumlarında ilk kez müdür ya da müdür yardımcısı olarak görev üstlenmek isteyen öğretmenler için başvuru süreci resmen başlatıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan güncel kılavuza göre, Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında yapılacak başvurular 3-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

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        Öte yandan, görev verilecek boş eğitim kurumlarına ilişkin liste 2 Temmuz itibarıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Başvuru yapmak isteyen adayların sürece dahil olabilmeleri için öncelikle ilgili sisteme kayıt yaptırmaları ve belirlenen yönetici yetiştirme programına katılım sağlamaları gerekiyor.

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        YÖNETİCİ YETİŞTİRME PROGRAMI SINAVI NE ZAMAN?

        Sürecin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkan eğitim programı, 16-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreci başarıyla tamamlayan adaylar için bir sonraki adım ise 25 Temmuz 2026’da yapılacak olan Yönetici Yetiştirme Programı Sonu Değerlendirme e-Sınavı olacak. Sınavda belirlenen başarı kriterlerini karşılayan öğretmenler, eğitim kurumlarına yönetici olarak atanabilmek için tercih sürecine katılma hakkı elde edecek. Böylece adaylar, kariyerlerinde önemli bir adım atma fırsatı yakalayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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