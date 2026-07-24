METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 25-26 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?

METEOROLOJİ’DEN HAFTA SONU YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara’da Balıkesir dışındaki iller, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.