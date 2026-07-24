METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 25-26 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?
Hafta sonu planı yapanlar, 25-26 Temmuz tarihlerinde etkili olacak hava koşullarını yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle kuzey bölgelerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, büyükşehirlerdeki sıcaklık değerleri de merak ediliyor. Peki, hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur görülecek mi, hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte güncel hava durumu tahminleri…
Açık hava planı yapanların gözü hafta sonu hava tahminlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 25-26 Temmuz’da Trakya, Marmara ve Karadeniz’in yanı sıra Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Kuzey bölgelerde yer yer şiddetini artırması beklenen yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu, termometreler kaç dereceyi gösterecek? İşte il il güncel tahminler…
METEOROLOJİ’DEN HAFTA SONU YAĞIŞ UYARISI!
Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara’da Balıkesir dışındaki iller, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KUVVETLİ RÜZGAR GELİYOR
Hava sıcaklıklarının Cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı bölgelerde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile zamanla doğu bölgelerde ise güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyden esecek rüzgarın yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini bildirdi.
İSTANBUL HAVA DURUMU 25-26 TEMMUZ
İstanbul’da hafta sonunun ilk günü olan 25 Temmuz Cumartesi kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklığının 23 derece olması öngörülüyor.
26 Temmuz Pazar günü de gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi ve sıcaklığın 19 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU 25-26 TEMMUZ
Ankara’da hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Başkentte 25 Temmuz Cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak görülmesi ve sıcaklığın 17 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
26 Temmuz Pazar günü ise gök gürültülü sağanak devam ederken termometrelerin 15 dereceyi göstermesi öngörülüyor.
İZMİR HAVA DURUMU 25-26 TEMMUZ
İzmir’de 25 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklığının 31 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
26 Temmuz Pazar günü ise yağışın yerini az bulutlu bir havaya bırakması, sıcaklıkların 21 ila 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.