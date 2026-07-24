Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 25-26 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?

        METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 25-26 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?

        Hafta sonu planı yapanlar, 25-26 Temmuz tarihlerinde etkili olacak hava koşullarını yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle kuzey bölgelerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, büyükşehirlerdeki sıcaklık değerleri de merak ediliyor. Peki, hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur görülecek mi, hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte güncel hava durumu tahminleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Açık hava planı yapanların gözü hafta sonu hava tahminlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 25-26 Temmuz’da Trakya, Marmara ve Karadeniz’in yanı sıra Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Kuzey bölgelerde yer yer şiddetini artırması beklenen yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu, termometreler kaç dereceyi gösterecek? İşte il il güncel tahminler…

        2

        METEOROLOJİ’DEN HAFTA SONU YAĞIŞ UYARISI!

        Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara’da Balıkesir dışındaki iller, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

        3

        SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KUVVETLİ RÜZGAR GELİYOR

        Hava sıcaklıklarının Cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı bölgelerde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile zamanla doğu bölgelerde ise güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyden esecek rüzgarın yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini bildirdi.

        4

        İSTANBUL HAVA DURUMU 25-26 TEMMUZ

        İstanbul’da hafta sonunun ilk günü olan 25 Temmuz Cumartesi kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklığının 23 derece olması öngörülüyor.

        26 Temmuz Pazar günü de gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi ve sıcaklığın 19 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

        5

        ANKARA HAVA DURUMU 25-26 TEMMUZ

        Ankara’da hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Başkentte 25 Temmuz Cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak görülmesi ve sıcaklığın 17 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

        26 Temmuz Pazar günü ise gök gürültülü sağanak devam ederken termometrelerin 15 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

        6

        İZMİR HAVA DURUMU 25-26 TEMMUZ

        İzmir’de 25 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklığının 31 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

        26 Temmuz Pazar günü ise yağışın yerini az bulutlu bir havaya bırakması, sıcaklıkların 21 ila 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 22 Temmuz 2026 ( ABD Kazma Dağı'nı Vurabilir Mi?)

        ABD'nin yeni hedefi kazma dağı mı? Kazma dağı neden önemli? Trump'ın yeni hedefi kazma dağı mı? Kazma Dağı'nın altında ne var? ABD Kazma Dağı'nı vurabilir mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay anlattı.  

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        RTÜK’ten YouTube'a denetim açıklaması
        RTÜK’ten YouTube'a denetim açıklaması
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Türkiye'de ilk! Bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
        Türkiye'de ilk! Bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
        Herkesin gözü bu grafikte
        Herkesin gözü bu grafikte
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti