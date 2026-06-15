2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, gruptaki kritik mücadelesinde Paraguay karşısına çıkacak. 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası sahnesine dönen ay-yıldızlılar, ilk maçta alınan mağlubiyete rağmen moralini bozmadan hedefe odaklandı. Gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesi futbolseverler, Türkiye - Paraguay maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım’ın Dünya Kupası maç programı...