MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI 2. MAÇI: Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya ABD ev sahipliği yaparken, millilerimiz gruptaki ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Bu sonuçla birlikte Türkiye için Paraguay mücadelesi büyük önem kazanırken, üst tura çıkma yolunda kritik bir sınav olarak öne çıkıyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Türkiye – Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar…
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, gruptaki kritik mücadelesinde Paraguay karşısına çıkacak. 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası sahnesine dönen ay-yıldızlılar, ilk maçta alınan mağlubiyete rağmen moralini bozmadan hedefe odaklandı. Gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesi futbolseverler, Türkiye - Paraguay maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım’ın Dünya Kupası maç programı...
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile oynayacağı müsabaka, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye Saati ile (TSİ) sabaha karşı 06.00’da oynanacak.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Paraguay ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci karşılaşması, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde bulunan ünlü Levi’s Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
TÜRKİYE FIFA 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
20 Haziran’daki Paraguay karşılaşmasının hemen ardından A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçını oynayacak.
Milliler, 26 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 05.00’te güçlü ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelerek grup aşamasını tamamlamış olacak.