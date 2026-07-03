Mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? MEMUR MAAŞI ZAMMI... Temmuz 2026 memur maaşı zammı sonrası mühendis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Mühendis maaşı ne kadar kaç TL odlu? Memur maaşı zammının belli olmasının ardından kamu personeli olarak görev yapanhekimler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabına odaklanmış durumda. 1. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından geçtiğimiz Ocak yaına göre netleşen 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda mühendis maaşı zammı da netleşmiş oldu. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme farkınıneklenmesiyle mühendis maaş zammı netleşmiş oluyor. Peki, zamlı uzaman doktor maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilen detaylar...