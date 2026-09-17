Münir Canar hayatını kaybetti! Münir Canar kimdir, hangi yapımlarda rol aldı?
'Eyyvah Eyvah' ve 'Kaynanalar' gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Münir Canar, hayatını kaybetti. Acı haberi, FilmSan Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tiyatro sahnesinin yanı sıra sinema ve televizyon projelerindeki rolleriyle de geniş bir kitle tarafından tanınan Münir Canar'ın hayat hikayesi merak edildi. Peki Münir Canar kimdir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Ünlü oyuncu Münir Canar hayatıyla günün araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat vermiştir. Peki Münir Canar kimdir, kaç yaşındaydı ve hangi yapımlarda rol aldı?
MÜNİR CANAR HAYATINI KAYBETTİ
'Köy Doktoru', 'Eyyvah Eyvah' ve 'Kaynanalar' gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Münir Canar, yaşamını yitirdi. Acı haberi, Devlet Tiyatrolarının resmi sosyal medya hesabı kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı.
Değerli üstadımız Münir Canar'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, hatırası daim olsun. Seni çok özleyeceğiz.
MÜNİR CANAR KİMDİR?
Münir Canar, 22 Nisan 1945 tarihinde dünyaya gelmiştir. Tiyatro sahnesinin yanı sıra sinema ve televizyon projelerindeki rolleriyle de geniş bir kitle tarafından tanınan Canar, Türk tiyatrosunun duayen isimleri arasında yer almaktadır. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçı, çok sayıda eserde oyuncu olarak sahneye çıkmıştır. Usta oyuncu, 81 yaşında hayatını kaybetmiştir.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Kaynanalar (Katip Kerim)
Eyyvah Eyvah
Oflu Hoca'nın Şifresi 2