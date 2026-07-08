NATO zirvesi ne zaman bitiyor? 2026 NATO Liderler Zirvesi kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? NATO zirvesi bitti mi?
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor. İttifaka üye 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra çok sayıda diplomat ve yabancı basın mensubunu bir araya getiren zirvede, güvenlik ve savunma başlıkları masaya yatırılıyor. Organizasyonun takvimi de vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, zirvenin ne zaman sona ereceği ve kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki, NATO Zirvesi ne zaman bitecek, NATO Liderler Zirvesi kaç gün devam edecek? İşte tüm ayrıntılar…
Küresel güvenlik dengeleri ve ittifakın gelecek dönem stratejilerinin masaya yatırıldığı NATO Zirvesi, Ankara’da başladı. Çok sayıda ülke lideri ve üst düzey temsilcinin katılımıyla gerçekleşen zirve nedeniyle başkentte yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası kamuoyunun yakından izlediği zirvenin takvimi de netleşti. Peki, NATO Zirvesi ne zaman sona erecek, NATO Liderler Zirvesi kaç gün sürecek? İşte programa ilişkin merak edilen detaylar…
NATO LİDERLER ZİRVESİ 2026 BAŞLADI
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7 Temmuz 2026 Salı günü Ankara’da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen zirvede, iki gün boyunca yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirilecek.
NATO ZİRVESİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihleri arasında iki günlük programla gerçekleştirilecek. Zirve boyunca liderler; savunma stratejileri, ittifakın yeni dönem yol haritası, bölgesel krizler ve küresel güvenliği ilgilendiren öncelikli konuları ele alacak. Program kapsamında ikili temasların yanı sıra üst düzey toplantılar ve ortak oturumlar da yapılacak.
NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BİTECEK?
8 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla zirvenin ikinci ve son oturumu gerçekleştiriliyor. Liderlerin temaslarını tamamlaması ve ortak sonuç bildirgesinin kamuoyuna açıklanmasının ardından 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi resmen kapanacak.