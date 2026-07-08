NATO zirvesi ne zaman bitiyor? 2026 NATO Liderler Zirvesi kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? NATO zirvesi bitti mi?

Küresel güvenlik dengeleri ve ittifakın gelecek dönem stratejilerinin masaya yatırıldığı NATO Zirvesi, Ankara’da başladı. Çok sayıda ülke lideri ve üst düzey temsilcinin katılımıyla gerçekleşen zirve nedeniyle başkentte yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası kamuoyunun yakından izlediği zirvenin takvimi de netleşti. Peki, NATO Zirvesi ne zaman sona erecek, NATO Liderler Zirvesi kaç gün sürecek? İşte programa ilişkin merak edilen detaylar…