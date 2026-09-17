ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Özel Güvenlik EGM 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları bekleniyor

ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik olmak isteyen pek çok aday gözlerini EGM’den gelecek duyuruya çevirdi. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve hangi tarihte?