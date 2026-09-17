ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Özel Güvenlik EGM 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları bekleniyor
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sonuçları ile ilgili güncel duyuru bekleniyor. Ağustos ayında tamamlanan Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavı sonrası gözler ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Yayınlanan takvim doğrultusunda sınav sonuçları bu ay içinde belli olacak. Peki ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, Özel Güvenlik EGM 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik olmak isteyen pek çok aday gözlerini EGM’den gelecek duyuruya çevirdi. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve hangi tarihte?
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda, 122. Dönem ÖGG sınavına ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih duyuruldu. Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları 1 Eylül 2026 tarihinde adayların erişimine açıldı. 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat bilgisi henüz bulunmuyor.
ÖGG ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.