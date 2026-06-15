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        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM AÇIKLADI! 2026 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? KPSS Lise başvuru takvimi

        ÖSYM AÇIKLADI! 2026 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? KPSS Lise başvuru takvimi

        ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS takvimi, ortaöğretim mezunu adayların merakla beklediği süreci netleştirdi. Başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç açıklama takvimi belli olurken, adayların dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ortaöğretim'e hazırlanan adayların beklediği takvim ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvuru sürecinden sınav tarihine, sonuçların açıklanacağı günden kritik detaylara kadar tüm önemli bilgiler netlik kazandı.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Lise mezunları ile mezuniyet aşamasındaki adayların katılabildiği KPSS Ortaöğretim oturumu, 2026 yılının en önemli merkezi sınavlarından biri olarak öne çıkıyor. Sınava başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 15 – 16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru hakkı tanınacak. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak, sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

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