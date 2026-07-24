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        Haberler Bilgi Özgür Özel yeni parti kuruyor... Özgür Özel'in partisinin adı ve logosu ne? Dilekçe bugün verilecek

        Özgür Özel yeni parti kuruyor... Özgür Özel'in partisinin adı ve logosu ne? Dilekçe bugün verilecek

        Cumhuriyet Halk Patisi kurultayı ile ilgili açılan davada alınan mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğundan ayrılan Özgür Öze yeni parti dilekçisini bugün İçişleri Bakanlığı'na sunuyor.Yaşanan gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken gözler "Özgür Özel yeni parti logosu belli oldu mu?" ve "Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı ne?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Özgür Özel yeni parti logosu belli oldu mu? Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı ne? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        Özgür Özel yeni parti logosu belli oldu mu? Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı ne? CHP'deki butlan kararı sonrasında genel başkanlık koltuğundan ayrılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün Cumhuriyet Halka Partisi'nden istifa edecek. Kamuoyunda paylaşılan planlamara göre Özgür Özel ve ekibi yeni partinin deilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Peki, Özgür Özel yeni parti logosu belli oldu mu? Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı ne? İşte detaylar...

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        ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ Mİ KURDU?

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in kurulacağını açıkladığı yeni parti için hazırlıklar devam ediyor. Kurucular kurulu için imza sürecinin tamamlandı. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP’li 90’ın üzerinde milletvekili bugün saat 10.00’da sosyal medya hesapları üzerinden CHP’den istifa ettiklerini duyuracak.

        İstifaları ardından YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek. Ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde cuma namazı kılacak olan Özel, ardından YENİ Parti Kurucular Kurulu ile Anadolu Kulübü’nde bir araya gelecek.

        Milletvekillerinin istifası ardından Gül Çiftçi ve Murat Emir’in İçişleri Bakanlığı’na YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesini teslim etmesi bekleniyor.

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        ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİNİN ADI VE LOGOSU NE?

        Henüz Yeni Parti'nin adı ve logosu belli olmadı. Dilkeçe sunum aşamasında partinin adı ve logosu netleşmiş oalcak.

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