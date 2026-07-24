Özgür Özel yeni parti kuruyor... Özgür Özel'in partisinin adı ve logosu ne? Dilekçe bugün verilecek

Özgür Özel yeni parti logosu belli oldu mu? Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı ne? CHP'deki butlan kararı sonrasında genel başkanlık koltuğundan ayrılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün Cumhuriyet Halka Partisi'nden istifa edecek. Kamuoyunda paylaşılan planlamara göre Özgür Özel ve ekibi yeni partinin deilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Peki, Özgür Özel yeni parti logosu belli oldu mu? Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı ne? İşte detaylar...