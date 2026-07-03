Polis maaş zammı ne kadar oldu 2026 Temmuz? Zam oranları açıklandı! 4/1 Polis maaş zammı hesaplaması

Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından geçtiğimiz Ocak yaına göre netleşen 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda polis maaş zammı da netleşmiş oldu. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme farkınıneklenmesiyle polis maaş zammı netleşmiş oluyor. Peki, polis maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte sorgulanan ayrıntılar...