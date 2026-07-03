Polis maaş zammı ne kadar oldu 2026 Temmuz? Zam oranları açıklandı! 4/1 Polis maaş zammı hesaplaması
Polis maaş zammı bugün TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Bilindiği üzere polis maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranının da eklenmesiyle birlikte belli oluyor. Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte geçtiğimiz Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, 2026 Temmuz ayı polis maaş zammı ne kadar oldu? İşte polis maaş zammı hesaplama formülü ve zamlı polis maaşı ile ilgili ayrıntılar...
Zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından geçtiğimiz Ocak yaına göre netleşen 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda polis maaş zammı da netleşmiş oldu. Bilindiği üzere 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme farkınıneklenmesiyle polis maaş zammı netleşmiş oluyor. Peki, polis maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte sorgulanan ayrıntılar...
POLİS MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ NE KADAR, KAÇ TL?
Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu. Zam oranıyla güncel hesaplamaları birazdan paylaşacağız.
OCAK AYINDA POLİS MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?
Hatırlanacağı gibi 4/1 polis maaşı Ocak ayında yağılan zammın ardından 41 bin 484 liraya yükselmişti.