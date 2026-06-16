Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik yönetici görevlendirme süreci tamamlandı. 2026 yılı için hazırlanan kılavuz kapsamında yapılan başvuruların ardından değerlendirme süreci sonuçlandı. Müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilen adayların listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Proje okulları sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...