Proje okulları sonuçları açıklandı! Proje okulları atama sonuçları nasıl sorgulanır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilen adayların başvuru süreci 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda tamamlanmıştı. Görevlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte eğitim camiasında yeni atamalar belli oldu. Öğretmen atama sonuçlarının ise 26 Haziran 2026 tarihinde ilan edileceği açıklandı. Peki, MEB yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı mı, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik yönetici görevlendirme süreci tamamlandı. 2026 yılı için hazırlanan kılavuz kapsamında yapılan başvuruların ardından değerlendirme süreci sonuçlandı. Müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilen adayların listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Proje okulları sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvurular 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı.
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilen adayların listesi erişime açıldı.
GÖREVLENDİRME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Görevlendirmesi yapılan yöneticiler için tebligat ve göreve başlama işlemleri 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlayacak.
Bu süreçle birlikte yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okullarda idari yapılanma tamamlanmış olacak.
PROJE OKULLARI ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev alacak öğretmen ve yöneticiler, MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda belirleniyor.
Başvurular elektronik ortamda alınırken değerlendirme süreci merkezi sistem üzerinden yürütülüyor.
2026 MEB ATAMALARINDA SON DURUM
2026 yılı proje okulları atama süreci kapsamında yönetici görevlendirmeleri tamamlanırken öğretmen atamaları için geri sayım başladı.
Eğitim camiası, 26 Haziran'da açıklanacak öğretmen atama sonuçlarına odaklanmış durumda.