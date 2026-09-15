PTT memur alımı son durum 2026 | PTT bu yıl yeni personel alımı yapacak mı, şartları neler?

PTT personel alımı için gözler kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Gişe görevlisi, posta dağıtıcısı ve farklı kadrolarda görev almak isteyen adaylar, 2026 yılında yeni bir istihdam sürecinin başlatılıp başlatılmayacağını merak ediyor. PTT'nin resmi kanallarında yer alan son duyurular doğrultusunda personel alımına ilişkin son durum ve başvuru şartları yeniden gündeme geldi. Peki, PTT personel alımı 2026 yılında yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak ve şartları neler? İşte, 2026 PTT personel alımı son dakika gelişmeleri…