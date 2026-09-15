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        PTT memur alımı son durum 2026 | PTT bu yıl yeni personel alımı yapacak mı, şartları neler?

        PTT personel alımı son dakika gelişmeleri, kurumda çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Yeni alım yapılıp yapılmayacağı, başvuruların ne zaman başlayacağı ve adaylarda aranacak şartlar merak edilirken, gözler PTT'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Bu yıl PTT personel alımı olacak mı, şartları neler? İşte, 2026 PTT memur alımında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        1

        PTT personel alımı için gözler kurumdan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Gişe görevlisi, posta dağıtıcısı ve farklı kadrolarda görev almak isteyen adaylar, 2026 yılında yeni bir istihdam sürecinin başlatılıp başlatılmayacağını merak ediyor. PTT'nin resmi kanallarında yer alan son duyurular doğrultusunda personel alımına ilişkin son durum ve başvuru şartları yeniden gündeme geldi. Peki, PTT personel alımı 2026 yılında yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak ve şartları neler? İşte, 2026 PTT personel alımı son dakika gelişmeleri…

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        2026 PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

        PTT'nin resmi duyurularında genel kapsamlı yeni bir personel alım ilanı yer almıyor. Yeni bir alım kararı alınması halinde kadro ve başvuru ayrıntıları resmi ilanla açıklanacak.

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        PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        2026 PTT personel alımı için henüz kesinleşmiş bir başvuru takvimi bulunmuyor. Adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi ve ilan kapsamında hangi kadroların yer alacağını bekliyor.

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        2026 PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        PTT'nin yeni personel alım ilanı yayımlanmadığı için 2026 yılına özel kesin başvuru şartları da açıklanmadı. Ancak PTT'nin geçmiş uygulamalarında adaylardan KPSS şartı aranırken, başvurulacak pozisyona göre farklı özel koşullar da belirlenebiliyor. Yeni ilanla birlikte adayların öğrenim durumu, KPSS puanı ve diğer başvuru koşulları netlik kazanacak.

        5

        PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

        PTT personel alımı başvurularının hangi platform üzerinden yapılacağı, yeni ilan yayımlandığında belli olacak. Adayların başvuru sürecine ilişkin güncel bilgileri PTT'nin resmi internet sitesindeki duyurulardan takip etmesi gerekiyor.

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        PTT HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

        2026 yılı için PTT'nin kaç personel alacağı ve hangi kadrolara kontenjan açacağı henüz açıklanmadı. Yeni ilanla birlikte görev pozisyonları, kontenjanlar ve kadrolara göre aranacak şartların da duyurulması bekleniyor.

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