Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları
26 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Günün ilk saatleriyle birlikte yürürlüğe giren kararlar, yönetmelikler, tebliğler ve ilanlar kamuoyunun gündemine taşındı. Vatandaşlar ile kamu kurumlarını ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı yeni sayıda, yasama ve yürütme alanındaki kararların ayrıntıları merak konusu oldu. İşte 26 Temmuz 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve öne çıkan başlıklar...
Resmi Gazete'nin 26 Temmuz 2026 tarihli sayısı erişime açıldı. Her gün olduğu gibi bugün de kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler ve çeşitli ilanlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Güncel düzenlemeleri takip eden vatandaşlar, "Bugünkü Resmi Gazete'de neler var?" sorusunun yanıtını araştırırken, 26 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete kararlarının detayları da netleşti. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Antalya Bilim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri