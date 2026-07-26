Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'nin 26 Temmuz 2026 tarihli sayısı erişime açıldı. Her gün olduğu gibi bugün de kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler ve çeşitli ilanlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Güncel düzenlemeleri takip eden vatandaşlar, "Bugünkü Resmi Gazete'de neler var?" sorusunun yanıtını araştırırken, 26 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete kararlarının detayları da netleşti. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlar...