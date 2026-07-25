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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 24 TEMMUZ - CUMA || Dün Akşam ekrana gelen Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar reytinglerde kaçıncı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 24 TEMMUZ - CUMA || Dün Akşam ekrana gelen Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 24 Temmuz Cuma AB ve total listesi dün özellikle prime time'da ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 24 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 11:39 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Reyting sonuçları 24 Temmuz AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 24 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...

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        AB REYTİNG SONUÇLARI 24 TEMMUZ

        MasterChef Türkiye — TV8

        Asırlık Gece — TRT 1

        Kuralsız Sokaklar — Kanal D

        Asırlık Gece (TKR) — TRT 1

        NOW Ana Haber — NOW

        Hızlı ve Öfkeli 8 (Y.S) — ATV

        MasterChef Türkiye Özet — TV8

        Kuralsız Sokaklar (TKR) — Kanal D

        Kanal D Ana Haber — Kanal D

        Asırlık Gece (Özet) — TRT 1

        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 23 TEMMUZ

        MasterChef Türkiye — TV8

        Asırlık Gece — TRT 1

        NOW Ana Haber — NOW

        Kuralsız Sokaklar — Kanal D

        Postacı (T.S) — NOW

        Postacı (T.S) (TKR) — NOW

        Kuralsız Sokaklar (TKR) — Kanal D

        Hızlı ve Öfkeli 8 (Y.S) — ATV

        Show Ana Haber — Show TV

        Asırlık Gece (Özet) — TRT 1

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        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 24 TEMMUZ

        MasterChef Türkiye — TV8

        Asırlık Gece — TRT 1

        Kuralsız Sokaklar — Kanal D

        NOW Ana Haber — NOW

        Kuralsız Sokaklar (TKR) — Kanal D

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