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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 7 TEMMUZ SALI || Güldür Güldür Show - Dünya Kupası Maçları (Son 16 Turu) Kuralsız Sokaklar reyting sırlamasında ilk sıralarda

        REYTİNG SONUÇLARI 7 TEMMUZ SALI || Güldür Güldür Show - Dünya Kupası Maçları (Son 16 Turu) Kuralsız Sokaklar reyting sırlamasında ilk sıralarda

        Reyting sonuçları 6 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Güldür Güldür Show - Dünya Kupası Maçları (Son 16 Turu) Kuralsız Sokaklar" öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 7 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:43 Güncelleme:
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        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Reyting sonuçları 6 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Güldür Güldür Show - Dünya Kupası Maçları (Son 16 Turu) Kuralsız Sokaklar" öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 7 Temmuz AB ve total reyting sonuçları..." reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 7 Temmuz güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 7 Temmuz AB ve total reyting sonuç listesi...

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        AB REYTİNG SONUÇLARI 7 TEMMUZ

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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 7 TEMMUZ

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        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 7 TEMMUZ

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