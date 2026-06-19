RÜZGARA BIRAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Rüzgara Bırak filmi, şehir hayatının yoğun temposunda yaşayan başarılı bir iş kadını ile sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden bir karakterin hikayesini konu alıyor. Bir şirket projesi nedeniyle yolları kesişen ikili, zamanla birbirlerini daha yakından tanırken hayatlarına dair önemli kararlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Romantik unsurların ön planda olduğu filmde, aşk ve kariyer arasında yapılan seçimler dikkat çekiyor.