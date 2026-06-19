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        Haberler Bilgi Magazin Rüzgara Bırak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Rüzgara Bırak ne zaman, nerede çekildi?

        Rüzgara Bırak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Rüzgara Bırak ne zaman çekildi?

        Rüzgara Bırak filmi, 19 Haziran Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Özgür Önurme, Ahmet Vatan'ın üstlendiği film 2024 yılında vizyona girdi. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı film, romantik hikayesi ve etkileyici manzaralarıyla dikkat çekiyor. Peki Rüzgara Bırak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, Rüzgara Bırak ne zaman, nerede çekildi? İşte Rüzgara Bırak filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Rüzgara Bırak, romantik ve dram türündeki hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran yapımlar arasında bulunuyor. Filmde farklı hayatlara sahip iki karakterin yollarının kesişmesiyle başlayan olaylar konu ediliyor. Peki Rüzgara Bırak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, Rüzgara Bırak ne zaman, nerede çekildi? İşte Rüzgara Bırak filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        RÜZGARA BIRAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Rüzgara Bırak filmi, şehir hayatının yoğun temposunda yaşayan başarılı bir iş kadını ile sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden bir karakterin hikayesini konu alıyor. Bir şirket projesi nedeniyle yolları kesişen ikili, zamanla birbirlerini daha yakından tanırken hayatlarına dair önemli kararlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Romantik unsurların ön planda olduğu filmde, aşk ve kariyer arasında yapılan seçimler dikkat çekiyor.

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        RÜZGARA BIRAK OYUNCULARI KİMLER?

        Hande Erçel – Aslı Mansoy

        Barış Arduç – Ege Yazıcı

        Ahmet Saraçoğlu – Arif Mansoy

        Şebnem Sönmez – Ferzan

        Tuğrul Tülek – Cenk

        Barış Aytaç – Yaman

        Gözde Mutluer – Yasemin

        Serhat Nalbantoğlu – Nazmi

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        RÜZGARA BIRAK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Rüzgara Bırak filmi 2024 yılı içerisinde çekildi ve daha sonra dijital platformda izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı dönemde hem sosyal medyada hem de dijital platform sıralamalarında dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.

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        RÜZGARA BIRAK NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri büyük ölçüde İstanbul ve Muğla'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştirildi. Özellikle Çeşme ve Ege kıyılarını andıran sahneler izleyicilerin dikkatini çekerken, filmde yer alan deniz ve doğa manzaraları görsel açıdan beğeni topladı. Ege atmosferini yansıtan mekanlar, romantik hikayenin etkisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

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