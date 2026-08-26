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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı! 26 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı! 26 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından gündeme geldi. Haftanın Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar ve büyük ikramiye araştırılmaya başlandı. Şans Topu sonuçları arasında 5+1, 5+0, 4+1 ve diğer ikramiye kategorilerinde kazanan olup olmadığı da merak ediliyor. Büyük ikramiyenin kaç kişiye çıktığı ve devredip devretmediği de sonuçların ardından belli oldu. Peki, 26 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte 26 Ağustos 2026 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 20:06 Güncelleme:
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        26 Ağustos 2026 Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Şans Topu oynayanlar, kuponlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Çekilişte çıkan 5 ana numara ile Şanslı Numara sonuçların en çok araştırılan bilgileri arasında bulunuyor. İkramiye kategorilerindeki kazanan sayıları ve dağıtılan tutarlar da çekiliş sonrasında netleşiyor. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, 26 Ağustos 2026 Şans Topu kazandıran numaralar hangileri? İşte Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

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        26 AĞUSTOS 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI

        26 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu.

        4 - 8 - 25 - 27 - 32 + 4

        3

        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        5

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        #Şans Topu
        #Şans Topu sonuçları
        #milli piyango
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