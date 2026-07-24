Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikâyesini ekrana taşıyacak ikiliye; Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, İsmail Hakkı, Yusuf Gökhan Atalay, Hande Canpolat, Kayra Sır, Sezin Bozacı, Süreyya Kilimci, Beyti Engin, Evren Duyal, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Ege Gönülal, Melih Kırkbir, Sermet Yeşil ve Soydan Soydaş eşlik ediyor. İlk kez bir araya gelen oyuncuların enerjisi ve uyumu dikkat çekerken, okuma provasından yansıyan görüntüler dizinin güçlü atmosferine dair ilk ipuçlarını verdi. Çekimleri çok yakında başlayacak olan "Sevdan Bir Ateş", etkileyici hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla sezonun en merak edilen yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.