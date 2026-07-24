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        Haberler Bilgi Magazin Sevdan Bir Ateş konusu ne, oyuncuları kimler? Show TV yeni dizisi Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor?

        Sevdan Bir Ateş konusu ne, oyuncuları kimler? Show TV yeni dizisi Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor?

        Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Sevdan Bir Ateş, çekimlerin başlamasıyla birlikte televizyon izleyicisinin gündemine girdi. CNP Film imzasını taşıyan dizinin konusu, oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve gerçek bir hikâyeden uyarlanıp uyarlanmadığı merak edilirken, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde hayat bulacak yapım; aile sırları, intikam ve imkânsız aşk ekseninde ekrana gelmeye hazırlanıyor. İşte Sevdan Bir Ateş konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Show TV, Sevdan Bir Ateş dizisiyle ekranlara güçlü bir dram taşımaya hazırlanıyor. Çekim maratonuna başlayan yapımın başrollerinde yer alan isimler, hikâyesi ve Kapadokya'da gerçekleştirilen çekimleri şimdiden dikkat çekiyor. Peki, Sevdan Bir Ateş'in konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor ve gerçek bir hikâyeye mi dayanıyor? İşte yeni diziye ilişkin merak edilen tüm detaylar...

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        SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

        Aile sırları, intikam, imkânsız aşklar ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği "Sevdan Bir Ateş", yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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        Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş, Murat Saraçoğlu’nun yönetmenliğinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hikâyesi ve senaryosu Eda Tezcan ile Selda Akın’ın kaleminden çıkan dizinin başrollerini ise Murat Ünalmış ile Özge Özacar paylaşıyor.

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        Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikâyesini ekrana taşıyacak ikiliye; Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, İsmail Hakkı, Yusuf Gökhan Atalay, Hande Canpolat, Kayra Sır, Sezin Bozacı, Süreyya Kilimci, Beyti Engin, Evren Duyal, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Ege Gönülal, Melih Kırkbir, Sermet Yeşil ve Soydan Soydaş eşlik ediyor. İlk kez bir araya gelen oyuncuların enerjisi ve uyumu dikkat çekerken, okuma provasından yansıyan görüntüler dizinin güçlü atmosferine dair ilk ipuçlarını verdi. Çekimleri çok yakında başlayacak olan "Sevdan Bir Ateş", etkileyici hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla sezonun en merak edilen yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

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