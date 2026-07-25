SON DAKİKA DEPREM | 25 Temmuz Cumartesi deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde?

25 TEMMUZ AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. “Deprem az önce mi oldu?” ya da “Hangi bölgede hissedildi?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar, güncel verileri yakından izliyor. Son depremler listesinde yer alan kayıtlar sayesinde sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve saat bilgisi gibi detaylara hızlıca erişim sağlanabiliyor.