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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM | 25 Temmuz Cumartesi deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde?

        SON DAKİKA DEPREM | 25 Temmuz Cumartesi deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde?

        Türkiye genelinde hissedilen sarsıntılara ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. 25 Temmuz Cumartesi günü yaşanan deprem iddiaları sonrası vatandaşlar "nerede oldu, saat kaçta meydana geldi, büyüklüğü neydi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi kurumların verileri ve anlık paylaşımlar merak konusu olurken, bölgelerden gelen ilk bilgiler gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Peki, 25 Temmuz Cumartesi deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Türkiye genelinde hissedilen sarsıntılara ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. 25 Temmuz Cumartesi günü yaşanan deprem iddiaları sonrası vatandaşlar “nerede oldu, saat kaçta meydana geldi, büyüklüğü neydi?” sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi kurumların verileri ve anlık paylaşımlar merak konusu olurken, bölgelerden gelen ilk bilgiler gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Peki, 25 Temmuz Cumartesi deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde? Ayrıntılar haberimizde.

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        25 TEMMUZ AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. “Deprem az önce mi oldu?” ya da “Hangi bölgede hissedildi?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar, güncel verileri yakından izliyor. Son depremler listesinde yer alan kayıtlar sayesinde sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve saat bilgisi gibi detaylara hızlıca erişim sağlanabiliyor.

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        25 TEMMUZ CUMARTESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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