Memur maaş zammı Temmuz 2026 dönemi için netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kamu görevlilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da belli oldu. Memur maaşları, yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon farkına ek olarak yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı üzerinden yeniden hesaplandı. Böylece öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının Temmuz ayı itibarıyla alacağı zamlı maaşlar merak konusu oldu. Peki, memur maaş zammı ne kadar oldu? Zam sonrası en düşük memur maaşı kaç TL’ye yükseldi? İşte 2026 Temmuz memur maaşı hesaplamalarına ilişkin ayrıntılar...