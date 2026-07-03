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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI açıklandı! Yeni Memur maaşları ne kadar ve kaç TL oldu? Yüzde 7 toplu sözleşme farkı ile en düşük memur maaşı ve hesaplama tablosu

        MEMUR ZAMMI açıklandı! Yeni Memur maaşları ne kadar ve kaç TL oldu? Yüzde 7 toplu sözleşme farkı ile en düşük memur maaşı ve hesaplama tablosu

        2026 memur maaş zammı, 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla netleşti. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı kesinleşirken, buna yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı da eklendi. Böylece memur ve memur emeklilerinin Temmuz dönemi zam oranı belli oldu. Yeni hesaplamaların ardından öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu görevlilerinin zamlı maaşları merak konusu oldu. Peki, 2026 Temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı kaç TL oldu? İşte meslek meslek güncel memur maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 12:06:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Memur maaş zammı Temmuz 2026 dönemi için netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kamu görevlilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da belli oldu. Memur maaşları, yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon farkına ek olarak yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı üzerinden yeniden hesaplandı. Böylece öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının Temmuz ayı itibarıyla alacağı zamlı maaşlar merak konusu oldu. Peki, memur maaş zammı ne kadar oldu? Zam sonrası en düşük memur maaşı kaç TL’ye yükseldi? İşte 2026 Temmuz memur maaşı hesaplamalarına ilişkin ayrıntılar...

        2

        MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

        Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi.

        Buna göre Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da 17,76 oldu. Toplu sölzeşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu.

        3

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        2026 Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 17,76 oldu.

        4

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        5

        ZAMLI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltilmişti.

        Temmuz zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 61.890 TL’den 70.251 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 27.772 TL’den 31.524 TL’ye çıkacak.

        6

        ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2026 Temmuz zammı ile birlikte 8/1 derecesinde görev yapan hemşirelerin maaşı 67.233'den 76.323 TL'ye yükseldi.

        7

        ZAMLI POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2026 Temmuz zammı ile birlikte 8/1 derecesinde görev yapan polislerin maaşı 76.007'den 86.283 TL'ye yükseldi.

        8

        ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2026 Temmuz zammı ile birlikte 8/1 derecesinde görev yapan öğretmenlerin maaşı 68.448 TL'den 77.702 TL'ye yükseldi.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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