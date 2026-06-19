On Numara sonuçları açıklandı 19 Haziran Cuma! On Numara sonuç sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları 19 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın son On Numara çekilişinde şansını deneyen binlerce kişi sonuçları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazandıran numaralar erişime açıldı. Sonuçlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor. Peki 19 Haziran Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı, On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 19 Haziran 2026 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
On Numara çekiliş heyecanı bu hafta da devam etti. 19 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Çekilişe katılanlar biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için On Numara sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki 19 Haziran Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte On Numara sonuçları sonuçları...
19 HAZİRAN CUMA ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları:
3 - 11 - 13 - 16 - 28 - 32 - 33 - 38 - 39 - 45 - 51
52 - 59 - 60 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 69 - 72 - 78
On Numara'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.