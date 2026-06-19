Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı 19 Haziran 2026! Büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti! On Numara sonuç sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı 19 Haziran Cuma! On Numara sonuç sorgulama ekranı

        On Numara çekiliş sonuçları 19 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın son On Numara çekilişinde şansını deneyen binlerce kişi sonuçları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazandıran numaralar erişime açıldı. Sonuçlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor. Peki 19 Haziran Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı, On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 19 Haziran 2026 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 21:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        On Numara çekiliş heyecanı bu hafta da devam etti. 19 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Çekilişe katılanlar biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için On Numara sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki 19 Haziran Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte On Numara sonuçları sonuçları...

        2

        19 HAZİRAN CUMA ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        19 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları:

        3 - 11 - 13 - 16 - 28 - 32 - 33 - 38 - 39 - 45 - 51

        52 - 59 - 60 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 69 - 72 - 78

        On Numara'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

        3

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        4

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        5

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanlış Diz Operasyonu Mahkemelik Oldu

        Sakatlandığı dizi yerine diğerini ameliyat eden doktorun hatasını kanıtlayıp tazminat davası açtı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası