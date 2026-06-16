Süper Loto sonuçları açıklandı 16 Haziran Salı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto'da 16 Haziran Salı çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Talihliler, kuponlarını resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol ediyor. Peki, 16 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 16 Haziran 2026 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi 16 Haziran Salı akşamı gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şansoyunuseverler kuponlarını kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyenin isabet edip etmediği ve kazandıran numaralar yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Piyango'nun resmi platformlarında yayımlanan sonuçlar, talihliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 16 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları...
16 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Haziran Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar açıklandı. Çekiliş, Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayımlanırken sonuçlar aynı anda resmi platformlarda erişime açıldı.
İşte 16 Haziran Süper Loto sonuçları
8 - 14 - 23 - 32 - 58 - 60
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.