2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen duyuru geldi ve TYT, AYT ile YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Böylece adaylar sınav performanslarını değerlendirme fırsatı buldu. ÖSYM, soru ve cevapların resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Peki, YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı nasıl, nereden görüntülenir? İşte detaylar...