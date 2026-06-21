Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ÖSYM Duyurudu! TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

        ÖSYM duyurdu! 2026 YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı PDF sorgulama

        Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını erişime açtığını duyurdu. Sınava katılan adaylar, doğru ve yanlışlarını hesaplayabilmek için yayımlanan cevap anahtarlarını incelemeye başladı. Adaylar ayrıca kendi sınav kitapçıklarını AİS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte 2026 YKS; TYT, AYT, YDT PDF görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 18:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen duyuru geldi ve TYT, AYT ile YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Böylece adaylar sınav performanslarını değerlendirme fırsatı buldu. ÖSYM, soru ve cevapların resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Peki, YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı nasıl, nereden görüntülenir? İşte detaylar...

        2

        TYT, AYT VE YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-YKS kapsamında uygulanan TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan dokümanlara ulaşabiliyor.

        3

        ÖSYM'DEN YKS AÇIKLAMASI

        ÖSYM'nin duyurusunda, sınavlarda yöneltilen soruların belirli bir kısmının temel soru kitapçığı olarak yayımlandığı belirtildi. Cevap anahtarları da adayların erişimine sunulurken, sınava katılan öğrencilerin kendi soru kitapçıklarını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebileceği ifade edildi.

        4

        YKS SORU KİTAPÇIKLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

        Adaylar, TYT, AYT ve YDT temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca sınava giren öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle AİS sistemine giriş yaparak kendilerine ait soru kitapçıklarını inceleyebiliyor.

        TYT, AYT, YDT SORU VE CEVAP ANHTARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS takvimine göre sınav sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erhan Karaal'ın Tuzla'da bulunduğu yer böyle görüntülendi

        Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasının ardından Tuzla'da alıkonulduğu atıl durumdaki prefabrik yapı ve inşaat alanı ise detaylı olarak görüntülendi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film