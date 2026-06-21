ÖSYM duyurdu! 2026 YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı PDF sorgulama
Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını erişime açtığını duyurdu. Sınava katılan adaylar, doğru ve yanlışlarını hesaplayabilmek için yayımlanan cevap anahtarlarını incelemeye başladı. Adaylar ayrıca kendi sınav kitapçıklarını AİS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte 2026 YKS; TYT, AYT, YDT PDF görüntüleme ekranı...
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen duyuru geldi ve TYT, AYT ile YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Böylece adaylar sınav performanslarını değerlendirme fırsatı buldu. ÖSYM, soru ve cevapların resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Peki, YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı nasıl, nereden görüntülenir? İşte detaylar...
TYT, AYT VE YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-YKS kapsamında uygulanan TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan dokümanlara ulaşabiliyor.
ÖSYM'DEN YKS AÇIKLAMASI
ÖSYM'nin duyurusunda, sınavlarda yöneltilen soruların belirli bir kısmının temel soru kitapçığı olarak yayımlandığı belirtildi. Cevap anahtarları da adayların erişimine sunulurken, sınava katılan öğrencilerin kendi soru kitapçıklarını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebileceği ifade edildi.
YKS SORU KİTAPÇIKLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, TYT, AYT ve YDT temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca sınava giren öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle AİS sistemine giriş yaparak kendilerine ait soru kitapçıklarını inceleyebiliyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS takvimine göre sınav sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.