Steam kullanıcılarının merakla takip ettiği Yaz İndirimleri yaklaşırken gözler kampanya takvimine çevrildi. İndirimlerin başlangıç ve bitiş tarihi ne olacak, oyuncuları hangi fırsatlar bekliyor ve bu yılın en dikkat çeken oyunlarında ne kadar fiyat düşüşü yaşanacak? Ayrıntılar haberimizde.