STEAM 2026 YAZ İNDİRİMLERİ: Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri ne zaman sona erecek?
Oyun severlerin yıl boyunca heyecanla beklediği Steam Yaz İndirimleri için geri sayım sürüyor. Peki 2026 Steam Yaz İndirimi ne zaman başlayacak, kampanya kaç gün devam edecek ve bu dönemde hangi popüler oyunlar cazip fiyatlarla satışa sunulacak? Ayrıntılar haberimizde.
Steam kullanıcılarının merakla takip ettiği Yaz İndirimleri yaklaşırken gözler kampanya takvimine çevrildi. İndirimlerin başlangıç ve bitiş tarihi ne olacak, oyuncuları hangi fırsatlar bekliyor ve bu yılın en dikkat çeken oyunlarında ne kadar fiyat düşüşü yaşanacak? Ayrıntılar haberimizde.
STEAM 2026 YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milyonlarca oyunseverin her yıl heyecanla beklediği Steam Yaz İndirimleri için geri sayım başladı. Yıl boyunca istek listelerine ekledikleri oyunları büyük indirimlerle satın almayı planlayan oyuncular için Steam Yaz İndirimleri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak ve 9 Temmuz 2026 Perşembe gününe kadar sürecek. Türkiye saatiyle yaklaşık 20.00’de başlaması beklenen kampanya, iki hafta boyunca oyunseverlere birbirinden cazip fırsatlar sunacak.
STEAM İNDİRİM ETKİNLİKLERİ
İndirim dönemi boyunca yalnızca fiyat düşüşleri değil, aynı zamanda çeşitli temalı etkinlikler, kart düşürme aktiviteleri ve topluluk görevleri de oyuncuların karşısına çıkar. Bu ek içerikler, alışveriş deneyimini daha eğlenceli hale getirirken, oyunculara farklı ödüller elde etme imkânı da sunar.