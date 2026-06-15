Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem STEAM 2026 YAZ İNDİRİMLERİ: Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri ne zaman sona erecek? Steam indirim etkinlikleri

        STEAM 2026 YAZ İNDİRİMLERİ: Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri ne zaman sona erecek?

        Oyun severlerin yıl boyunca heyecanla beklediği Steam Yaz İndirimleri için geri sayım sürüyor. Peki 2026 Steam Yaz İndirimi ne zaman başlayacak, kampanya kaç gün devam edecek ve bu dönemde hangi popüler oyunlar cazip fiyatlarla satışa sunulacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 13:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Steam kullanıcılarının merakla takip ettiği Yaz İndirimleri yaklaşırken gözler kampanya takvimine çevrildi. İndirimlerin başlangıç ve bitiş tarihi ne olacak, oyuncuları hangi fırsatlar bekliyor ve bu yılın en dikkat çeken oyunlarında ne kadar fiyat düşüşü yaşanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        STEAM 2026 YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milyonlarca oyunseverin her yıl heyecanla beklediği Steam Yaz İndirimleri için geri sayım başladı. Yıl boyunca istek listelerine ekledikleri oyunları büyük indirimlerle satın almayı planlayan oyuncular için Steam Yaz İndirimleri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü başlayacak ve 9 Temmuz 2026 Perşembe gününe kadar sürecek. Türkiye saatiyle yaklaşık 20.00’de başlaması beklenen kampanya, iki hafta boyunca oyunseverlere birbirinden cazip fırsatlar sunacak.

        3

        STEAM İNDİRİM ETKİNLİKLERİ

        İndirim dönemi boyunca yalnızca fiyat düşüşleri değil, aynı zamanda çeşitli temalı etkinlikler, kart düşürme aktiviteleri ve topluluk görevleri de oyuncuların karşısına çıkar. Bu ek içerikler, alışveriş deneyimini daha eğlenceli hale getirirken, oyunculara farklı ödüller elde etme imkânı da sunar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Vurduğunuz gol olsun

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınladı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları