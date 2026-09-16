Süper Loto sonuçları açıklandı 15 Eylül Salı: MPİ ile Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto çekilişinin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Haftanın merakla beklenen şans oyunu çekilişini takip edenler, kuponlarında ikramiye olup olmadığını öğrenmek için Süper Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden takip edilebiliyor. Peki 15 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı, hangi numaralar çıktı, büyük ikramiye devretti mi? İşte 15 Eylül 2026 Salı Süper Loto çekiliş sonucu ve Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişin ardından özellikle “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” ve “Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?” sorularına yanıt aranıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kupon sahipleri belirlenen 6 numarayı kendi kuponlarındaki sayılarla karşılaştırabiliyor. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve diğer ikramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayıları da sonuç ekranından görülebiliyor. Peki Süper Loto sonuçları 15 Eylül 2026 Salı günü hangi numaralar oldu? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO 15 EYLÜL 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI
15 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor.
15 EYLÜL 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
15 Eylül 2026 Süper Loto kazandıran numaralar:
2 - 23 - 33 - 43 - 44 - 47
Süper Loto'da büyük ikramiye (492.388.412,2 ₺) devretti.
15 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca çekilişte açıklanan numaraları kuponlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kolayca kontrol edebiliyor
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.