Süper Loto sonuçları açıklandı 17 Eylül Perşembe! MPİ ile Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları, 17 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Peki, 17 Eylül 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri ve Süper Loto sonucu nereden sorgulanır? İşte 17 Eylül Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
Süper Loto'da 17 Eylül 2026 Perşembe günü yapılan çekilişin ardından sonuçlar merak ediliyor. Büyük ikramiye başta olmak üzere farklı ikramiye kategorilerinde kazanan olup olmadığı da sonuçların açıklanmasıyla birlikte belli oluyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı ve 17 Eylül 2026 Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.
17 EYLÜL 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
17 Eylül 2026 Süper Loto kazandıran numaralar:
10 - 16 - 30 - 38 - 50 - 59
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Süper Loto çekiliş sonucu, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaraları ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebiliyor.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.