Trump'ın ajandasında öncelik Rusya mı? Yalnızlaştırılan Putin ne yapabilir? Trump Kiev'e para musluğunu açar mı? Kırım "Toprak Bütünlüğü"ne dahil mi? Trump şimdi nereye "Barış" getirecek? HT 360'da Dilek Gül sordu; Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan ve İstinye Üniversitesi... Daha Fazla Göster

Trump'ın ajandasında öncelik Rusya mı? Yalnızlaştırılan Putin ne yapabilir? Trump Kiev'e para musluğunu açar mı? Kırım "Toprak Bütünlüğü"ne dahil mi? Trump şimdi nereye "Barış" getirecek? HT 360'da Dilek Gül sordu; Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Can Ünver anlattı. Daha Az Göster