Survivor finalisti Nagihan kimdir, kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere mesleği nedir?
Survivor 2026'da finale yükselen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, performansıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Yarışmanın en iddialı isimleri arasında gösterilen Nagihan, parkurlardaki hızı ve mücadeleci karakteriyle finale kadar yükseldi. Büyük final öncesinde izleyiciler deneyimli yarışmacının hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Milli sporcu kimliğiyle tanınan Karadere, Survivor tarihinin en başarılı kadın yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Survivor finalisti Nagihan kimdir, kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere mesleği nedir? İşte Survivor Nagihan'ın hayatı ve kariyeri...
Survivor 2026'nın finale kalan yarışmacılarından Nagihan Karadere, sporculuk geçmişi ve yarışmadaki performansıyla dikkat çekiyor. Daha önce de Survivor'da birçok kez mücadele eden deneyimli isim, bu sezon da finale kadar yükselmeyi başardı. Atletizm branşındaki başarılarıyla tanınan Nagihan, yıllardır spor dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor. Final öncesinde milyonlarca izleyici başarılı yarışmacının yaşam öyküsünü ve kariyerini araştırıyor. Peki Survivor finalisti Nagihan kimdir, kaç yaşında, nereli? Nagihan Karadere mesleği nedir? Survivor'a kaç kez katıldı? İşte Survivor finalisti Nagihan Karadere hakkında merak edilenler...
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Nagihan Karadere, 16 Ocak 1984 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Karadere, atletizm branşında önemli başarılara imza attı. Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil eden başarılı sporcu, özellikle sprint yarışlarındaki performansıyla tanındı.
NAGİHAN KARADERE KAÇ YAŞINDA?
1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Yıllardır aktif spor yaşamını sürdüren Karadere, Survivor parkurlarında da fiziksel performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
NAGİHAN KARADERE NERELİ?
Nagihan Karadere, Adana doğumludur. Spor kariyerine Türkiye'de başlayan başarılı atlet, yıllar içerisinde elde ettiği derecelerle adını Türk atletizm tarihine yazdırmayı başardı.
NAGİHAN KARADERE'NİN MESLEĞİ NEDİR?
Nagihan Karadere'nin mesleği profesyonel atletliktir. Uzun yıllar milli sporcu olarak yarışan Karadere, özellikle 100 metre ve 200 metre sprint yarışlarında Türkiye'yi temsil etti. Spor kariyerinin yanı sıra televizyon programları ve Survivor yarışmasıyla da geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.
NAGİHAN KARADERE SURVIVOR'A KAÇ KEZ KATILDI?
Nagihan Karadere, Survivor tarihinin en tanınan isimlerinden biri olarak 5 sezonda yarıştı. Performansı, hırsı ve mücadeleci yapısıyla izleyicilerin hafızasında yer edinen başarılı yarışmacı, farklı sezonlarda finale yaklaşan isimler arasında yer aldı.
2026 sezonunda da gösterdiği başarılı performansla adını finale yazdırmayı başardı.
2016 Survivor Ünlüler-Gönüllüler – 5. sıra
2018 Survivor All Star – 2. sıra
2022 Survivor All Star – 6. sıra
2024 Survivor All Star – Yarışmacı
SURVIVOR 2026'DA FİNALE NASIL YÜKSELDİ?
Nagihan Karadere, sezon boyunca özellikle bireysel oyunlardaki başarısıyla dikkat çekti. Hız gerektiren parkurlarda rakiplerine üstünlük kuran deneyimli yarışmacı, kritik mücadelelerden galibiyetle ayrılarak finale yükselen isimlerden biri oldu.
Yarışma boyunca sergilediği istikrarlı performans, onu şampiyonluk adayları arasına taşıdı