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        Haberler Bilgi Magazin Survivor finalisti Nobre kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Nobre mesleği nedir, hangi takımlarda oynadı?

        Survivor finalisti Nobre kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Nobre mesleği nedir?

        Survivor 2026'da büyük finale yükselen isimlerden biri olan Mert Nobre, performansıyla izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Final öncesinde adını son ikiye yazdırmayı başaran Nobre'nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Futbolculuk kariyeriyle Türk spor tarihine damga vuran deneyimli isim, Survivor'daki mücadeleci yapısıyla da adından söz ettirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla hafızalara kazınan Nobre, yarışmadaki performansıyla finale kadar yükselmeyi başardı. Peki Survivor finalisti Nobre kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Nobre mesleği nedir? İşte Survivor finalisti Nobre hayatı ve futbolculuk kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Survivor 2026'da finale yükselen yarışmacılar arasında yer alan Mert Nobre, kariyeri ve yarışmadaki performansıyla gündemde yer alıyor. Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen ve Türk futbolunun tanınan isimlerinden biri olan Nobre, bu kez Survivor parkurlarındaki başarısıyla dikkat çekti. Final öncesinde izleyiciler deneyimli yarışmacının hayatını araştırmaya başladı. Peki Survivor finalisti Nobre kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Nobre mesleği nedir, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor finalisti Mert Nobre hakkında merak edilenler...

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        MERT NOBRE KİMDİR?

        Mert Nobre'nin gerçek adı Márcio Ferreira Perreira Nobre'dir. 6 Kasım 1980 tarihinde Brezilya'nın Jateí kentinde dünyaya gelen Nobre, futbol kariyerinde forvet pozisyonunda görev yaptı. Türkiye'de uzun yıllar forma giyen başarılı futbolcu, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek "Mert" adını aldı.

        MERT NOBRE KAÇ YAŞINDA?

        6 Kasım 1980 doğumlu olan Mert Nobre, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. Survivor 2026 sezonunun en tecrübeli yarışmacılarından biri olan Nobre, yaşı ilerlemesine rağmen parkurlardaki performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

        MERT NOBRE NERELİ?

        Mert Nobre, Brezilya'nın Mato Grosso do Sul eyaletine bağlı Jateí kentinde doğdu. Brezilya asıllı olan Nobre, kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiği için Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerden biri haline geldi. 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından Türkiye ile bağlarını daha da güçlendirdi.

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        MERT NOBRE'NİN MESLEĞİ NEDİR?

        Mert Nobre'nin asıl mesleği profesyonel futbolculuktur. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük ve antrenörlük yapmaya başladı. Spor dünyasındaki disiplinli yapısı ve rekabetçi karakteri, Survivor'daki performansına da yansıdı.

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        MERT NOBRE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

        Başarılı futbolcu kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte forma giydi. Özellikle Türkiye'de;

        Fenerbahçe

        Beşiktaş

        Mersin İdman Yurdu

        Kayserispor

        Erzurumspor

        Gençlerbirliği

        formalarını giyen Nobre, attığı kritik gollerle Süper Lig tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Ayrıca kariyerinin ilk dönemlerinde Paraná Clube, Cruzeiro ve Kashiwa Reysol gibi kulüplerde de oynadı.

        SURVIVOR'DA FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

        Survivor 2026 boyunca fiziksel gücü, sporcu geçmişi ve mücadeleci karakteriyle öne çıkan Mert Nobre, zorlu parkurlarda gösterdiği performansla finale kadar yükselmeyi başardı. Özellikle bireysel oyunlarda elde ettiği başarılar, onu sezonun en dikkat çeken yarışmacılarından biri haline getirdi.

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        SURVIVOR'DA FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

        Survivor 2026 boyunca fiziksel gücü, sporcu geçmişi ve mücadeleci karakteriyle öne çıkan Mert Nobre, zorlu parkurlarda gösterdiği performansla finale kadar yükselmeyi başardı. Özellikle bireysel oyunlarda elde ettiği başarılar, onu sezonun en dikkat çeken yarışmacılarından biri haline getirdi.

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