TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2026 || 5-6-7-8-9-10-11-12.Sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?
Okullarda karne heyecanı yaklaşırken, öğrencilerin gündeminde takdir ve teşekkür belgesi alma şartları yer alıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna doğru dönem sonu başarı puanlarını hesaplayan öğrenciler, hangi belgeyi alabileceklerini merak ediyor. Peki, teşekkür ve takdir belgesi için gerekli not ortalaması kaç, takdir belgesi hangi puan aralığında veriliyor? İşte 2026 yılı için sınıf seviyelerine göre takdir-teşekkür hesaplama şartları ve başarı belgesi almaya ilişkin detaylar...
Karne günü yaklaşırken öğrencilerde belge heyecanı da arttı. 26 Haziran Cuma günü karnelerini alacak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, dönem sonu başarı puanlarına göre takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacağını araştırıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarını kontrol eden öğrenciler ve veliler, karne not ortalamasının nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki takdir-teşekkür hesaplaması nasıl yapılır, takdir belgesi kaç puanla alınır? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmekte.
İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır. Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.
Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.
Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Matematik notu 85 ve haftalık ders saati 5, (85×5=425)
Türkçe notu 90 ve haftalık ders saati 4, (90x4=360)
Fen Bilimleri notu 80 ve haftalık ders saati 3, (80x3=240)
Tarih notu 70 ve haftalık ders saati 2 ise, (70x2=140)
Katkı puanları sırasıyla 425, 360, 240 ve 140 olur. Bu katkı puanlarının toplamı 1165, toplam ders saati ise 14’tür. Ortalama, 1165’in 14’e bölünmesiyle hesaplanır ve sonuç 83.21 çıkar.
LİSE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.