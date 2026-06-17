TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI | 5-6-7-8-9-10-11-12.Sınıf Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?
Karne heyecanının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler 2026 takdir teşekkür hesaplama işlemlerine odaklandı. Dönem sonu notlarının sisteme girilmeye başlamasıyla birlikte "Takdir belgesi kaç puanla alınır?", "Teşekkür belgesi için not ortalaması kaç olmalı?" ve "2026 takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte MEB'in belirlediği takdir ve teşekkür belgesi alma şartları ile puan hesaplama detayları...
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala takdir ve teşekkür belgesi alma şartları 2026 gündemdeki yerini aldı. Karnelerini almadan önce dönem sonu not ortalamalarını hesaplayan milyonlarca öğrenci, takdir ya da teşekkür belgesine hak kazanıp kazanamayacağını merak ediyor. Peki takdir belgesi kaç puanla alınır, teşekkür belgesi için not ortalaması kaç olmalı? İşte sınıf düzeylerine göre 2026 takdir teşekkür hesaplama kriterleri ve merak edilen tüm ayrıntılar...
TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.
İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KİMLERE VERİLMEZ?
Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.
LİSE TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2026
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak takdir teşekkür hesaplamaları ağırlıklı ortalama puanı ile yapılıyor. Takdir teşekkür hesaplaması şu şekilde gerçekleştiriliyor; Karne not ortalaması, öğrencinin bir dönem boyunca aldığı ders notlarının ağırlıklı ortalamasını hesaplayarak bulunur. Bunun için öncelikle her dersin dönem sonu notları ve haftalık ders saati (kredi) değerleri belirlenir. Daha sonra her dersin dönem sonu notu, o dersin haftalık ders saatiyle çarpılarak katkı puanı hesaplanır.
Tüm derslerin katkı puanları toplandıktan sonra, tüm derslerin haftalık ders saatleri de toplanır. Son olarak, toplam katkı puanı toplam haftalık ders saatine bölünerek karne not ortalaması bulunur.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Matematik notu 85 ve haftalık ders saati 5, (85×5=425)
Türkçe notu 90 ve haftalık ders saati 4, (90x4=360)
Fen Bilimleri notu 80 ve haftalık ders saati 3, (80x3=240)
Tarih notu 70 ve haftalık ders saati 2 ise, (70x2=140)
Katkı puanları sırasıyla 425, 360, 240 ve 140 olur. Bu katkı puanlarının toplamı 1165, toplam ders saati ise 14’tür. Ortalama, 1165’in 14’e bölünmesiyle hesaplanır ve sonuç 83.21 çıkar.