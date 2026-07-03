Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2026 Temmuz güncel kıdem tazminatı açıklandı mı?
Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren Temmuz 2026 kıdem tazminatı tavanı için beklenen gelişme yaşandı. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşirken, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan kıdem tazminatı üst sınırı da güncellendi. Peki, Temmuz 2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı üst sınırı kaç TL'ye yükseldi? İşte zam sonrası güncel rakamlar ve hesaplama detayları...
Çalışanların işten ayrılırken alabilecekleri azami tazminat tutarını belirleyen kıdem tazminatı tavanı, Temmuz 2026 dönemi için yeniden belirlendi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaş katsayısında yapılan güncelleme, kıdem tazminatı hesaplamalarında uygulanacak yeni üst sınırı da değiştirdi. 2026 Temmuz kıdem tazminatı açıklandı mı, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kimleri etkileyecek? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği yeni tavan tutarı ve tüm ayrıntılar...
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca işçilere ödenecek yıllık kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi sınırını aşamıyor.
2026 yılının ilk yarısında 64 bin 948,77 TL olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısına yansıtılan yüzde 13,52'lik artışla birlikte yeniden şekillendi: Buna göre; 2026 kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruştan 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.
HANGİ DÖNEMİ KAPSIYOR?
Bu yeni rakam, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında iş sözleşmesi feshedilen (emeklilik, askerlik, haklı fesih veya işten çıkarılma gibi durumlarda) tüm çalışanların yıllık alabileceği en yüksek net tazminat tutarıdır.
Not: Resmî olarak uygulanacak tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımlayacağı mali ve sosyal haklar genelgesi ile kesinleşir. Eğer genelgede farklı bir memur maaş katsayısı (yuvarlama farkı vb.) esas alınırsa kuruş seviyesinde küçük değişiklikler olabilir.