BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Bedelli askerlik ücretindeki artış, memur maaş katsayısındaki değişime göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verileri ve 2026 yılı ikinci altı aylık dönem memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti de otomatik olarak güncellenecek.

Bedelli askerlik ücreti konusunda da bilgi veren Aktürk, 2026 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirmenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacağını belirtti.