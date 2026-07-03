TEMMUZ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA 2026: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücretinde gözler Temmuz ayında güncellenen memur maaş katsayısına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek yeni katsayıyla birlikte bedelli askerlik tutarı da yeniden hesaplanıyor. Milyonlarca yükümlü, yeni dönemde geçerli olacak ücretin ne kadar olacağını ve uygulanacak rakamı yakından takip ediyor. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam geldi? İşte yeni bedelli askerlik ücreti...
Temmuz ayıyla birlikte memur maaş katsayısında yapılan güncelleme, bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkiliyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre şekillenecek yeni katsayı, bedelli askerlik bedelinin yeniden belirlenmesini sağlayacak. Askerlik planı yapan binlerce kişi, yeni ücretin netleşeceği sürece odaklanmış durumda. İşte güncel bedelli askerlik ücreti...
YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Resmi rakam henüz açıklanmadı. Kesin ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur maaş katsayısını açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Bedelli askerlik ücretindeki artış, memur maaş katsayısındaki değişime göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verileri ve 2026 yılı ikinci altı aylık dönem memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti de otomatik olarak güncellenecek.
Bedelli askerlik ücreti konusunda da bilgi veren Aktürk, 2026 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirmenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacağını belirtti.