TEMMUZ ZAMLI MEMUR MAAŞI FARKI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? Memur emeklisi maaş zam farkları hangi tarihlerde hesaplara yatacak? Zamlı memur maaşları...
Temmuz zammıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak artışın ardından gözler fark ödemelerine çevrildi. Yeni maaş düzenlemesi sonrası oluşan farkların hesaplara ne zaman yansıyacağı merak konusu olurken, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli ödeme takvimine odaklandı. Peki, Memur emeklisi maaş zam farkları hangi tarihlerde hesaplara yatacak? Ayrıntılar haberimizde.
Temmuz zammıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak artışın ardından gözler fark ödemelerine çevrildi. Yeni maaş düzenlemesi sonrası oluşan farkların hesaplara ne zaman yansıyacağı merak konusu olurken, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli ödeme takvimine odaklandı. Peki, Memur emeklisi maaş zam farkları hangi tarihlerde hesaplara yatacak? Ayrıntılar haberimizde.
MEMUR 14 GÜNLÜK MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Kamu görevlilerinin maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılırken, 2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 13,52 olarak netleşti. Bu kapsamda 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarının da maaş ödemeleriyle birlikte yatırılabileceği konuşuluyor. Ancak konuya ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri aylıklarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alırken, 3 Temmuz’da açıklanan haziran enflasyonu sonrası zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti. Buna rağmen zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Yetkili kurumlardan resmi bir takvim paylaşılması beklenirken, ödemelerin önümüzdeki günlerde açıklanacak program doğrultusunda yapılması öngörülüyor.
ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU
Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL → 170.764 TL
Profesör (1/4): 135.089 TL → 153.352 TL
Mühendis (1/4): 96.211 TL → 109.220 TL
Şube Müdürü (1/4): 94.384 TL → 107.144 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL → 102.813 TL
Avukat (1/4): 90.000 TL → 102.168 TL
Başkomiser (3/1): 89.214 TL → 101.275 TL
Polis Memuru (8/1): 81.617 TL → 92.651 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL → 92.199 TL
Vaiz (1/4): 76.653 TL → 87.018 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) (5/1): 74.770 TL → 84.877 TL
Öğretmen (1/4): 73.368 TL → 83.287 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) (11/1): 66.870 TL → 75.911 TL
Memur (Üniversite Mezunu) (9/1): 64.397 TL → 72.103 TL