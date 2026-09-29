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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kiralık konut aylık ödemesi ne kadar olacak, daire tipi nasıl?

        TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kiralık konut aylık ödemesi ne kadar olacak, daire tipi nasıl?

        TOKİ kiralık konut projesi için kura çekimi yapılacak. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için cazip koşullarla sunulan TOKİ kiralık konutlarında oda sayısına ve daire tipine göre başlangıç fiyatları belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme sürecinin ardından koşulları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kurayla belirlenecek. Peki TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kiralık konutların aylık ödemesi ne kadar olacak ve daire tipi nasıl? İşte, İstanbul TOKİ kiralık konutları ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 01:26 Güncelleme:
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        TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekim tarihi, ayık kira bedeli merak ediliyor. İstanbul’da farklı ilçelerde yer alan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri için başvurular 25 Eylül 2026'ya kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz yapıldı. Peki TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte?

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        TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        TOKİ kiralık konut kura çekiliş tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ kiralık konut projesinde sıra kura çekiliş tarihine geldi. Kuraların Ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceği biliniyor.

        TOKİ'NİN AYLIK KİRASI NE KADAR OLACAK?

        1+1 konut için; 10 bin lira,

        2+1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi.

        3+1 konutlar için 15 bin lira,

        4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.

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        HANGİ İLÇEDE KAÇ KİRALIK KONUT OLACAK?

        İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak.

        Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

        Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak.

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        Kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda ise 18 bin liradan başlayacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

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