TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kiralık konut aylık ödemesi ne kadar olacak, daire tipi nasıl?

HANGİ İLÇEDE KAÇ KİRALIK KONUT OLACAK?

İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak.