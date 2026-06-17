TOKİ'nin 2026 yılına ilişkin yeni sosyal konut hamlesi, ev sahibi olmayı hedefleyen binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Türkiye genelinde 64 ilde satışa çıkarılan yaklaşık 20 bin konut için açık satış süreci başlarken, kura uygulanmaması kampanyaya olan ilgiyi artırdı. Fiyatların 2,1 milyon liradan, aylık taksitlerin ise 18 bin liradan başladığı projede başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla alınacak. Peki TOKİ kurasız konut satışı başvuruları nasıl yapılacak, hangi iller kampanya kapsamında yer alıyor ve ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar...