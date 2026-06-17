TOKİ kurasız konut satışı 2026: TOKİ konut satışı hangi illerde yapılacak? İşte başvuru ekranı
Ev sahibi olmak isteyen kişilerin merakla beklediği yeni TOKİ kampanyası resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu proje kapsamında, 64 ilde yaklaşık 20 bin konut kura şartı olmadan satışa sunuluyor. Başvuruların öncelik sırasına göre değerlendirileceği kampanyada uygun peşinat, uzun vade ve düşük taksit seçenekleri dikkat çekiyor. Konut sahibi olmayı planlayanlar ise "TOKİ kurasız konut satışı hangi illerde yapılacak, başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?" sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ'nin 2026 yılı 20 bin konut kampanyasına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
TOKİ'nin 2026 yılına ilişkin yeni sosyal konut hamlesi, ev sahibi olmayı hedefleyen binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Türkiye genelinde 64 ilde satışa çıkarılan yaklaşık 20 bin konut için açık satış süreci başlarken, kura uygulanmaması kampanyaya olan ilgiyi artırdı. Fiyatların 2,1 milyon liradan, aylık taksitlerin ise 18 bin liradan başladığı projede başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla alınacak. Peki TOKİ kurasız konut satışı başvuruları nasıl yapılacak, hangi iller kampanya kapsamında yer alıyor ve ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar...
TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI!
TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği yaklaşık 20 bin konutluk kurasız satış kampanyasında başvurular 15 Haziran Pazartesi gününden 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınacağı açıklandı.
TOKİ 20 BİN KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Bakan Murat Kurum'un açıklamalarına göre kampanyadaki konut fiyatları 2,1 milyon TL'den başlayacak. Aylık taksitlerin ise yaklaşık 18 bin TL'den başlaması öngörülüyor. Konut fiyatları; il, proje ve daire tipine göre değişiklik gösterecek. En yoğun satışların yapılacağı illerde fiyatların daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Kampanya kapsamında 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Açıklanan ilk bilgilere göre kampanyada aylık 18 bin TL'den başlayan taksit seçenekleri sunulacak. Vade süresi, peşinat oranı ve ödeme koşullarının detayları TOKİ tarafından yayımlanacak satış duyurusu ile belli olacak. Uygun ödeme seçeneklerinin özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor.
1. Peşin Alımlarda %25 İndirim
Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.
2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade
%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.
3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade
Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.
TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartı aranıyor. Her hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Bazı projelerde ek şartların uygulanabileceği belirtiliyor. Kesin başvuru koşulları proje bazında TOKİ tarafından duyurulacak.
TOKİ 20 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'de 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.