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        Haberler Bilgi Gündem TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Yeni torba yasada neler, hangi maddeler var ve Torba yasa çıktı mı, Meclis'e geldi mi?

        TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ | Yeni torba yasada neler var ve Torba yasa çıktı mı?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki yeni Torba Yasa teklifi, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler nedeniyle yakından takip ediliyor. Vergi ve ekonomi alanında çeşitli değişiklikler içermesi beklenen teklif kapsamında varlık barışı ve kademeli emeklilik gibi başlıklar da merak konusu oldu. Peki, Torba Yasa Meclis'e sunuldu mu, teklifte hangi düzenlemelerin yer alması bekleniyor? İşte Torba yasa maddeleri ve içeriği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Yeni Torba Yasa için gözler TBMM'deki yasa çalışmalarına çevrildi. Yasalaşması halinde birçok alanda önemli değişiklikler getirmesi beklenen teklifin içeriği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle kademeli emeklilik düzenlemesinin teklifte yer alıp almayacağı gündemdeki sıcaklığını korurken, "Torba Yasa çıktı mı, hangi maddeleri kapsıyor?" soruları da öne çıkıyor. İşte Yeni Torba Yasa son gelişmeler...

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        KURUMLAR VERGİSİ DESTEĞİ

        TBMM'de görüşülen Torba Yasa Teklifi'nde kurumlar vergisi düzenlemesi değişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeye göre, üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Düzenleme, üretim ve tarım sektörlerine vergi desteği sağlamayı amaçlıyor.

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        VERGİ İNDİRİMİ

        Üretimi artırmak, Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlanan, "Yatırım teşvik paketi" olarak isimlendirilen kanun teklifi, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri sağlayacak. Ortadoğu'daki ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaş ve bu çerçevede yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeden ayrılan uluslararası firmalar için Türkiye'yi bölgesel merkez, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel ölçekli bir yapı haline getirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifinde, İstanbul Finans Merkezi'nde yürütülen transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alım‑satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indirimi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak.

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        SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ

        TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek.

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        Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.

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        KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

        8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.

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