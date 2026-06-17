Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli adliyede

Antalya'da, tayin nedeniyle tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi 40 yaşındaki Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi 74 yaşındaki Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurup öldüren coğrafya öğretmeni 43 yaşındaki Orhan Bulak ifadesinde, "Sürekli tayin istiyordu. Eşimin hesabında bulunan 1.5 milyon li... Daha Fazla Göster Antalya'da, tayin nedeniyle tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi 40 yaşındaki Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi 74 yaşındaki Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurup öldüren coğrafya öğretmeni 43 yaşındaki Orhan Bulak ifadesinde, "Sürekli tayin istiyordu. Eşimin hesabında bulunan 1.5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'Kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'Ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim" dedi. (DHA) Daha Az Göster