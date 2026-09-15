TV YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL 2026: Bu akşam televizyonda neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV rehberi...
İzleyiciler, sevilen dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden özel içeriklere kadar günün yayın akışını merak ediyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak programların saatleri kanal yayın akışı listeleriyle paylaşıldı. Bu akşam Kanal D'de Haysiyet dizisinin yeni bölümü, Star TV'de Tuzlu Kahve, ATV'de ise A.B.İ. dizisinin yeni sezon bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte 15 Eylül 2026 TV yayın akışı ve günün program detayları haberimizde...
Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 15 Eylül akşamı yayınlanacak programların saatleri ve içerikleri belli oldu. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1’in bu akşamki program takviminde dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Kanal D ekranlarında Haysiyet dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşurken, Star TV’de Tuzlu Kahve, ATV’de ise A.B.İ. dizisinin yeni sezon bölümü ekrana gelecek. İşte 15 Eylül Salı günü televizyon kanallarının yayın akışı ve tüm program detayları...
15 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Güzel Günler
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)
23.00 Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Daha 17
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ. (Yeni Bölüm)
00.20 Aşk ve Taht
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Güzel Köylü
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)
00.15 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Kutsal Damacana 4
22.15 Kutsal Damacana 4
23.30 Recep İvedik 7
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
13.00 Doktor Aksoy
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)