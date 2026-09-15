Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL 2026: Bu akşam televizyonda neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV rehberi...

        TV YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL 2026: Bu akşam televizyonda neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV rehberi...

        İzleyiciler, sevilen dizilerden yarışma programlarına, sinema filmlerinden özel içeriklere kadar günün yayın akışını merak ediyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak programların saatleri kanal yayın akışı listeleriyle paylaşıldı. Bu akşam Kanal D'de Haysiyet dizisinin yeni bölümü, Star TV'de Tuzlu Kahve, ATV'de ise A.B.İ. dizisinin yeni sezon bölümü izleyiciyle buluşacak. İşte 15 Eylül 2026 TV yayın akışı ve günün program detayları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 19:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 15 Eylül akşamı yayınlanacak programların saatleri ve içerikleri belli oldu. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1’in bu akşamki program takviminde dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Kanal D ekranlarında Haysiyet dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşurken, Star TV’de Tuzlu Kahve, ATV’de ise A.B.İ. dizisinin yeni sezon bölümü ekrana gelecek. İşte 15 Eylül Salı günü televizyon kanallarının yayın akışı ve tüm program detayları...

        2

        15 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Güzel Günler

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sevdan Bir Ateş (Tekrar)

        23.00 Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo

        09.00 Yaprak Dökümü

        11.30 Daha 17

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Üç Kız Kardeş

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet (Yeni Bölüm)

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 A.B.İ. (Yeni Bölüm)

        00.20 Aşk ve Taht

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.35 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Güzel Köylü

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)

        00.15 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Kirli Sepeti

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Kutsal Damacana 4

        22.15 Kutsal Damacana 4

        23.30 Recep İvedik 7

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Doktor Aksoy

        11.30 MasterChef Türkiye

        13.00 Doktor Aksoy

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TV Yayın akışı
        #Bu akşam televizyonda neler var
        #Bugün televizyonda neler var
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gündemde şu an seçim yok"
        "Gündemde şu an seçim yok"
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        Havalimanlarında yeni dönem
        Havalimanlarında yeni dönem
        Cristiano Ronaldo Al Nassr'ı satın alıyor!
        Cristiano Ronaldo Al Nassr'ı satın alıyor!
        Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2026 haberleri
        Galatasaray zirveye ambargo koydu!
        Galatasaray zirveye ambargo koydu!
        İşte en çok kazandıran meslekler
        İşte en çok kazandıran meslekler
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi
        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt
        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!
        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!
        Afrika ne kadar büyük?
        Afrika ne kadar büyük?
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Final maçında samimi anlar
        Final maçında samimi anlar
        Okan Buruk nefes aldı!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Alzheimer unutkanlıkla başlamıyor
        Alzheimer unutkanlıkla başlamıyor
        Fed'den ne bekleniyor?
        Fed'den ne bekleniyor?