TV YAYIN AKIŞI 22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ: Bu akşam televizyonda neler var?
22 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri dolu dolu bir yayın akışı bekliyor. Haftanın ilk gününde dizi, film, yarışma programları ve spor karşılaşmaları farklı kanallarda seyirciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında Arjantin - Avusturya Dünya Kupası Maçı ile Fransa - Irak Dünya Kupası Maçı futbolseverlere heyecan yaşatırken, ATV'de ise "Altı Üstü İstanbul" yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler için kanalların yayın saatleri ve günün öne çıkan programları haberimizde...
Haftanın ilk gününde televizyon ekranları, izleyicilere yine yoğun ve çeşitli bir yayın akışı sunuyor. Dizi, film, yarışma programları ve spor karşılaşmaları farklı kanallarda gün boyu seyirciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında Arjantin - Avusturya Dünya Kupası Maçı ile Fransa - Irak Dünya Kupası Maçı futbol heyecanı yaşanırken, ATV’de “Altı Üstü İstanbul” yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin yayın akışı listesi ve tüm ayrıntılar...
KANALLARIN 22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV
08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Daha 17 (Tekrar)
23:30 Aşk Şarkısı
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Benim Tatlı Yalanım
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu (Tekrar)
01:30 Aramızda Kalsın
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
23:20 Altı Üstü İstanbul (Tekrar)
TRT 1
07:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08:00 Hangimiz Sevmedik
10:30 Kasaba Doktoru
13:30 Seksenler
14:50 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 Arjantin - Avusturya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı (Canlı)
22:15 Ölümcül Sular (Yabancı Sinema)
00:00 Fransa - Irak | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı (Canlı)
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Her Yerde Sen
12:00 Şahane Hayatım
14:30 Sen Çal Kapımı
16:30 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)
22:30 Aşkımızın Son Tekmesi
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
10:00 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye