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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ: Bu akşam televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI 22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ: Bu akşam televizyonda neler var?

        22 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri dolu dolu bir yayın akışı bekliyor. Haftanın ilk gününde dizi, film, yarışma programları ve spor karşılaşmaları farklı kanallarda seyirciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında Arjantin - Avusturya Dünya Kupası Maçı ile Fransa - Irak Dünya Kupası Maçı futbolseverlere heyecan yaşatırken, ATV'de ise "Altı Üstü İstanbul" yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler için kanalların yayın saatleri ve günün öne çıkan programları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        1

        Haftanın ilk gününde televizyon ekranları, izleyicilere yine yoğun ve çeşitli bir yayın akışı sunuyor. Dizi, film, yarışma programları ve spor karşılaşmaları farklı kanallarda gün boyu seyirciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında Arjantin - Avusturya Dünya Kupası Maçı ile Fransa - Irak Dünya Kupası Maçı futbol heyecanı yaşanırken, ATV’de “Altı Üstü İstanbul” yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin yayın akışı listesi ve tüm ayrıntılar...

        2

        KANALLARIN 22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV

        08:15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber (Canlı)

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Gece Hattı

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Daha 17 (Tekrar)

        23:30 Aşk Şarkısı

        4

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Ateşböceği

        12:00 Benim Tatlı Yalanım

        14:00 Aramızda Kalsın

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Doğanın Kanunu (Tekrar)

        01:30 Aramızda Kalsın

        5

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        23:20 Altı Üstü İstanbul (Tekrar)

        6

        TRT 1

        07:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        08:00 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Kasaba Doktoru

        13:30 Seksenler

        14:50 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 TRT 1 Ana Haber

        20:00 Arjantin - Avusturya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı (Canlı)

        22:15 Ölümcül Sular (Yabancı Sinema)

        00:00 Fransa - Irak | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı (Canlı)

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Her Yerde Sen

        12:00 Şahane Hayatım

        14:30 Sen Çal Kapımı

        16:30 Şevkat Yerimdar

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)

        22:30 Aşkımızın Son Tekmesi

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 MasterChef Türkiye

        10:00 Gazete Magazin

        13:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 MasterChef Türkiye

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