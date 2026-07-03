TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 3 TEMMUZ 2026 CUMA | Bugün televizyonda neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
3 Temmuz 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında haberden yarışmaya, gündüz kuşağı programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir yayın akışı izleyicilerle buluşacak. Gün boyunca farklı kanallarda öne çıkan yapımlar ekrana gelirken, prime time kuşağında da dikkat çeken programlar yer alacak. Show TV'de Yaz Bir Şarkı, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle, TRT 1'de ise Dünya Kupası Son 32 Maçı kapsamında Avustralya - Mısır maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, 3 Temmuz Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışında hangi programlar var? İşte günün kanal kanal yayın detayları...
3 Temmuz 2026 Cuma günü televizyon kanallarında izleyicileri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren haber bültenleri, gündüz kuşağı programları ve yarışmalar ekrana gelirken, akşam kuşağında ise diziler, eğlence programları ve spor karşılaşmaları öne çıkacak. Show TV’de Yaz Bir Şarkı, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanacak, TRT 1 ekranlarında ise 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Avustralya - Mısır maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, 3 Temmuz Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışında neler var? İşte günün kanal kanal yayın programı...
KANALLARIN 3 TEMMUZ 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Muhtemel Aşk
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.45 Show Haber
20.00 Yaz Bir Şarkı (Yeni Bölüm)
23.30 Ölmek İçin Bir Gün
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
17.00 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)
22.15 Kuralsız Sokaklar
23.45 Gölge Adam
TRT 1
06.00 İsviçre - Cezayir | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
08.15 Hangimiz Sevmedik
10.30 Kasaba Doktoru
13.35 Seksenler
14.35 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Kupa Saati
22.00 Avustralya - Mısır | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
23.15 Sürgünler
00.15 Kupa Saati
01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
ATV
07.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hızlı ve Öfkeli 6
22.40 Altı Üstü İstanbul
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateş Böceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
23.00 Senede Bir Gün
NOW TV
08:00 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.15 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Artık Oluversin Gari
22.30 Tolgshew Filtresiz
TV8
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 Gazete Magazin
04.00 Oynat Bakalım
05.30 Tuzak