3 Temmuz 2026 Cuma günü televizyon kanallarında izleyicileri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren haber bültenleri, gündüz kuşağı programları ve yarışmalar ekrana gelirken, akşam kuşağında ise diziler, eğlence programları ve spor karşılaşmaları öne çıkacak. Show TV’de Yaz Bir Şarkı, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanacak, TRT 1 ekranlarında ise 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Avustralya - Mısır maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, 3 Temmuz Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışında neler var? İşte günün kanal kanal yayın programı...