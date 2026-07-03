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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 3 TEMMUZ 2026 CUMA | Bugün televizyonda neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 3 TEMMUZ 2026 CUMA | Bugün televizyonda neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        3 Temmuz 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında haberden yarışmaya, gündüz kuşağı programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir yayın akışı izleyicilerle buluşacak. Gün boyunca farklı kanallarda öne çıkan yapımlar ekrana gelirken, prime time kuşağında da dikkat çeken programlar yer alacak. Show TV'de Yaz Bir Şarkı, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle, TRT 1'de ise Dünya Kupası Son 32 Maçı kapsamında Avustralya - Mısır maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, 3 Temmuz Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışında hangi programlar var? İşte günün kanal kanal yayın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 09:49:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        3 Temmuz 2026 Cuma günü televizyon kanallarında izleyicileri yoğun bir yayın akışı bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren haber bültenleri, gündüz kuşağı programları ve yarışmalar ekrana gelirken, akşam kuşağında ise diziler, eğlence programları ve spor karşılaşmaları öne çıkacak. Show TV’de Yaz Bir Şarkı, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanacak, TRT 1 ekranlarında ise 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Avustralya - Mısır maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, 3 Temmuz Cuma günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışında neler var? İşte günün kanal kanal yayın programı...

        2

        KANALLARIN 3 TEMMUZ 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Muhtemel Aşk

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.45 Show Haber

        20.00 Yaz Bir Şarkı (Yeni Bölüm)

        23.30 Ölmek İçin Bir Gün

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Ortası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Gelinim Mutfakta

        17.00 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)

        22.15 Kuralsız Sokaklar

        23.45 Gölge Adam

        4

        TRT 1

        06.00 İsviçre - Cezayir | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        08.15 Hangimiz Sevmedik

        10.30 Kasaba Doktoru

        13.35 Seksenler

        14.35 Yürek Çıkmazı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Kupa Saati

        22.00 Avustralya - Mısır | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        23.15 Sürgünler

        00.15 Kupa Saati

        01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        5

        ATV

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13.00 Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16.00 Var Mısın Yok Musun

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Hızlı ve Öfkeli 6

        22.40 Altı Üstü İstanbul

        6

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Ateş Böceği

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 Aramızda Kalsın

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı

        23.00 Senede Bir Gün

        7

        NOW TV

        08:00 Çalar Saat

        10.00 Her Yerde Sen

        12.15 Şahane Hayatım

        14.45 Sen Çal Kapımı

        16.45 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Artık Oluversin Gari

        22.30 Tolgshew Filtresiz

        8

        TV8

        08.30 MasterChef Türkiye

        10.00 Gazete Magazin

        14.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 Gazete Magazin

        04.00 Oynat Bakalım

        05.30 Tuzak

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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