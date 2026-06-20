TYT 2026 Cevap Anahtarı PDF sorgulama ekranı ve "YKS - TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı 20 Haziran Cumartesi yani bugün sınava girecek üniversite adayları tarafından sınav bi,timinden itibaren en çok sorgulananlar arasında yeriniş alacak. Sorgulama yapacaklar için TYT soruları ve cevapları yani YKS cevap anahtarı ÖSYM sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte YKS'nin ilk oturumu TYT cevap anahtarı ile iligli ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, TYT cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...