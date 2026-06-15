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        Haberler Bilgi Gündem TYT ne zaman saat kaçta, kaç dakika sürecek? ÖSYM detayları açıkladı! 2026 TYT kaç soru, hangi konular var?

        TYT ne zaman saat kaçta, kaç dakika sürecek? ÖSYM detayları açıkladı! 2026 TYT kaç soru, hangi konular var?

        Temel Yetenek Testi TYT 2026 için geri sayımda sona yaklaşıldı. YKS sınav yerleri ve sınav tarihinin açıklanmasıyla birlikte TYT sınav yerleri ve sınav tarihi de belli olmuş oldu. Bu yıl üniversite sınavına girecekler merak içerisinde TYT 2026 sınav ve başvuru tarihini araştırıyor. Özellikle "TYT ne zaman saat kaçta, kaç dakika sürecek?" ve "2026 TYT kaç soru, hangi konular var?" sorularının cevabı merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Peki, TYT ne zaman saat kaçta, kaç dakika sürecek? 2026 TYT kaç soru, hangi konular var? İşte sorgulanan soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        1

        ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından YKS sınav tarihleri de belli oldu. Üniversite Sınavı 2026 YKS'ye girecek üniversite adayları merak içerisinde ilk oturum olan TYT'nin ne zaman yapılacağını ve kaç dakika süreceğini araştırıyor. Peki, 2026 TYT ne zaman yapılacak, kaç dakika sürecek? TYT kaç soru, hangi konular var? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşete detaylar...

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        TYT 2026 NE ZAMAN?

        Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ilk oturumu TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15'te yapılacak.

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        TYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        TYT (Temel Yeterlilik Testi) toplam 165 dakika yani 2 saat 45 dakika sürecek. Bununla birlikte TYT'nin son 15 dakikasında sınav salonundan çıkış yapılmayacak.

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        TYT KAÇ SORU?

        ÖSYM tarafından ilan edilen bilgilere göre TYT Temel Yeterlilik Testinde toplam 120 soru olacak.

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        TYT KONU DAĞILIMI

        Türkçe: 40 Soru

        Temel Matematik: 40 Soru

        Sosyal Bilimler: 20 Soru

        Tarih: 5

        Coğrafya: 5

        Felsefe: 5

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5

        Fen Bilimleri: 20

        Fizik: 7

        Kimya: 7

        Biyoloji: 6

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