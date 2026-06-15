TYT ne zaman saat kaçta, kaç dakika sürecek? ÖSYM detayları açıkladı! 2026 TYT kaç soru, hangi konular var?

ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından YKS sınav tarihleri de belli oldu. Üniversite Sınavı 2026 YKS'ye girecek üniversite adayları merak içerisinde ilk oturum olan TYT'nin ne zaman yapılacağını ve kaç dakika süreceğini araştırıyor. Peki, 2026 TYT ne zaman yapılacak, kaç dakika sürecek? TYT kaç soru, hangi konular var? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşete detaylar...