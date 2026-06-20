Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TYT NET VE PUAN HESAPLAMA ROBOTU || YKS 2026 TYT net ve puan hesaplama nasıl yapılır? OBP ile TYT puan hesaplama: 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 net kaç puan

        TYT NET VE PUAN HESAPLAMA ROBOTU || YKS 2026 TYT net ve puan hesaplama nasıl yapılır? OBP işle TYT puan hesaplama yöntemi

        TYT net ve puan hesaplama... Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ilk oturumuna giren üniversite adayları merak içerisinde TYT net ve puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Özellikle ÖSYM tarafından TYT soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tarafından sorgulanmaya başlanacak. Özellikle Orta Öğretim Başarı Puanı OBP'nin nasıl ekleneceği ayrıca TYT netlerinin kaç puana tekabül edeceği merak edilenlerin arasında ilk sırlarda yer alması bekleniyor. Peki, YKS 2026 TYT net ve puan hesaplama nasıl yapılır? TYT 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 net kaç puan eder? Merak edenler için TYT puan hesaplama robotu işlem formüllerini haberimizde derledik. İşte TYT puan ve net hesaplama yöntemi....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026'nın ilk oturumu Temel Yetenek Testi TYT'nin tamamlanmasının ardından adayların en çok ziyaret edeceği sayfaların başında net ve puan hesaplama ekranları yer alacak. TYT'de elde edilen doğru ile yanlış sayılarının sisteme girilmesiyle yaklaşık net, puan ve başarı sıralaması hesaplanabilecek. "4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?", "YKS puanı nasıl hesaplanıyor?" gibi soruların yanıtını merak eden adaylar, hesaplama robotları aracılığıyla tercih sürecine yönelik ilk değerlendirmelerini yapabilecek. İşte detaylar...

        2

        YKS - TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

        YKS TYT'de yerleştirme puanı, adayların sınavdan elde ettikleri puan ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) birleşiminden oluşur. İşte puan hesaplama sürecinin temel dinamikleri:

        3

        Net Hesaplama:

        TYT'de her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir. Bu kurala göre net sayısı şu formülle bulunur:

        Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)

        Örneğin, bir testte 36 doğru ve 8 yanlış yapan bir adayın neti 36 - (8 / 4) = 34 olacaktır.

        Ham Puan ve Yerleştirme Puanı:

        Ham Puan: Her testteki netler, ilgili testin katsayısıyla çarpılır ve bu değerler toplanarak üzerine sabit bir başlangıç puanı eklenir. Bu toplam, adayın ham (ağırlıklı) puanını oluşturur.

        Yerleştirme Puanı (YP): Ham puana, OBP katkısı eklenerek elde edilen puandır. Tercihlerde esas alınan puan bu yerleştirme puanıdır.

        Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Katkısı: Diploma notunuz, YKS yerleştirme puanınıza önemli bir katkı sağlar. Diploma notu (50-100 arasında), 5 ile çarpılarak 250-500 aralığında bir OBP'ye dönüştürülür. Bu OBP'nin %12'si (OBP × 0,12) sınav puanınıza eklenir. Yüksek diploma notuna sahip adaylar, bu sayede yerleştirme puanlarında avantaj elde ederler.

        4

        YKS - TYT TAHMİNİ NET VE PUAN KARŞILIĞI

        40-50 net: Yaklaşık 240 – 270 puan aralığına denk gelir. Bu seviyede puanlar genellikle ön lisans programlarını hedefleyen adaylar için başlangıç niteliği taşır.

        60-70 net: Ortalama 290 – 330 puan getirir. Bu aralık, hem birçok ön lisans hem de bazı lisans bölümleri için avantaj sağlayabilir.

        80-90 net: Yaklaşık 360 – 400 puan bandına karşılık gelir. Lisans programlarında daha güçlü seçenekler isteyen adaylar için kritik bir seviyedir.

        100 ve üzeri net: 430 puan ve üstüne ulaşarak adayları üst başarı dilimine taşır ve rekabetin yüksek olduğu bölümlere girişte önemli avantaj sağlar.

        5

        YKS 2026 ÖNEMLİ TARİHLER

        2026 YKS, adaylar için önemli dönüm noktaları içeriyor. İşte sınav takvimine dair öne çıkanlar:

        •AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar sabah

        •YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşe Karaal, eşinin kaçırılmasına ilişkin konuştu

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Öte yandan eşi Ayşe Karaal'da olaya ilişkin Habertürk'e konuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi