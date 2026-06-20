TYT NET VE PUAN HESAPLAMA ROBOTU || YKS 2026 TYT net ve puan hesaplama nasıl yapılır? OBP işle TYT puan hesaplama yöntemi
TYT net ve puan hesaplama... Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ilk oturumuna giren üniversite adayları merak içerisinde TYT net ve puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Özellikle ÖSYM tarafından TYT soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tarafından sorgulanmaya başlanacak. Özellikle Orta Öğretim Başarı Puanı OBP'nin nasıl ekleneceği ayrıca TYT netlerinin kaç puana tekabül edeceği merak edilenlerin arasında ilk sırlarda yer alması bekleniyor. Peki, YKS 2026 TYT net ve puan hesaplama nasıl yapılır? TYT 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 net kaç puan eder? Merak edenler için TYT puan hesaplama robotu işlem formüllerini haberimizde derledik. İşte TYT puan ve net hesaplama yöntemi....
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026'nın ilk oturumu Temel Yetenek Testi TYT'nin tamamlanmasının ardından adayların en çok ziyaret edeceği sayfaların başında net ve puan hesaplama ekranları yer alacak. TYT'de elde edilen doğru ile yanlış sayılarının sisteme girilmesiyle yaklaşık net, puan ve başarı sıralaması hesaplanabilecek. "4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?", "YKS puanı nasıl hesaplanıyor?" gibi soruların yanıtını merak eden adaylar, hesaplama robotları aracılığıyla tercih sürecine yönelik ilk değerlendirmelerini yapabilecek. İşte detaylar...
YKS - TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS TYT'de yerleştirme puanı, adayların sınavdan elde ettikleri puan ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) birleşiminden oluşur. İşte puan hesaplama sürecinin temel dinamikleri:
Net Hesaplama:
TYT'de her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir. Bu kurala göre net sayısı şu formülle bulunur:
Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)
Örneğin, bir testte 36 doğru ve 8 yanlış yapan bir adayın neti 36 - (8 / 4) = 34 olacaktır.
Ham Puan ve Yerleştirme Puanı:
Ham Puan: Her testteki netler, ilgili testin katsayısıyla çarpılır ve bu değerler toplanarak üzerine sabit bir başlangıç puanı eklenir. Bu toplam, adayın ham (ağırlıklı) puanını oluşturur.
Yerleştirme Puanı (YP): Ham puana, OBP katkısı eklenerek elde edilen puandır. Tercihlerde esas alınan puan bu yerleştirme puanıdır.
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Katkısı: Diploma notunuz, YKS yerleştirme puanınıza önemli bir katkı sağlar. Diploma notu (50-100 arasında), 5 ile çarpılarak 250-500 aralığında bir OBP'ye dönüştürülür. Bu OBP'nin %12'si (OBP × 0,12) sınav puanınıza eklenir. Yüksek diploma notuna sahip adaylar, bu sayede yerleştirme puanlarında avantaj elde ederler.
YKS - TYT TAHMİNİ NET VE PUAN KARŞILIĞI
40-50 net: Yaklaşık 240 – 270 puan aralığına denk gelir. Bu seviyede puanlar genellikle ön lisans programlarını hedefleyen adaylar için başlangıç niteliği taşır.
60-70 net: Ortalama 290 – 330 puan getirir. Bu aralık, hem birçok ön lisans hem de bazı lisans bölümleri için avantaj sağlayabilir.
80-90 net: Yaklaşık 360 – 400 puan bandına karşılık gelir. Lisans programlarında daha güçlü seçenekler isteyen adaylar için kritik bir seviyedir.
100 ve üzeri net: 430 puan ve üstüne ulaşarak adayları üst başarı dilimine taşır ve rekabetin yüksek olduğu bölümlere girişte önemli avantaj sağlar.
YKS 2026 ÖNEMLİ TARİHLER
2026 YKS, adaylar için önemli dönüm noktaları içeriyor. İşte sınav takvimine dair öne çıkanlar:
•AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar sabah
•YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra