TYT SONUÇLARI 2026 TARİHİ || YKS - TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 32 günlük geri sayım başladı! ÖSYM AİS TYT sonuç sorgulama ekranı
TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite Sınavı 2026 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye giren üniversite adayları merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki TYT sonuçları AYT ve YDT sonuçlarıyla birlikte aynı anda açıklanacak. Bugün itibarıyla 32 günlük geri sayım başladı. Peki, YKS - TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 2026 TYT sonuç ilan tarihi ve ÖSYM TYT sonuç sorgulama ekranı...
TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek sonuçların açıklanacağı tarih netlik kazanırken, gözler resmi duyuruya çevrildi. Bir yandan puan ve sıralama hesapları yapılırken, diğer yandan üniversite ve bölüm tercihleri için planlar şekillenmeye başladı. Peki, YKS 2026'nın ilk oturumu TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? Adayların merakla beklediği bu sorunun yanıtı ve tüm ayrıntılar haberimizde…
TYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 TYT sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
TYT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ve sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreleriyle kolayca öğrenebilecek.
YKS - TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS TYT'de yerleştirme puanı, adayların sınavdan elde ettikleri puan ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) birleşiminden oluşur. İşte puan hesaplama sürecinin temel dinamikleri:
Net Hesaplama:
TYT'de her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir. Bu kurala göre net sayısı şu formülle bulunur:
Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)
Örneğin, bir testte 36 doğru ve 8 yanlış yapan bir adayın neti 36 - (8 / 4) = 34 olacaktır.
Ham Puan ve Yerleştirme Puanı:
Ham Puan: Her testteki netler, ilgili testin katsayısıyla çarpılır ve bu değerler toplanarak üzerine sabit bir başlangıç puanı eklenir. Bu toplam, adayın ham (ağırlıklı) puanını oluşturur.
Yerleştirme Puanı (YP): Ham puana, OBP katkısı eklenerek elde edilen puandır. Tercihlerde esas alınan puan bu yerleştirme puanıdır.
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Katkısı: Diploma notunuz, YKS yerleştirme puanınıza önemli bir katkı sağlar. Diploma notu (50-100 arasında), 5 ile çarpılarak 250-500 aralığında bir OBP'ye dönüştürülür. Bu OBP'nin %12'si (OBP × 0,12) sınav puanınıza eklenir. Yüksek diploma notuna sahip adaylar, bu sayede yerleştirme puanlarında avantaj elde ederler.
YKS - TYT TAHMİNİ NET VE PUAN KARŞILIĞI
40-50 net: Yaklaşık 240 – 270 puan aralığına denk gelir. Bu seviyede puanlar genellikle ön lisans programlarını hedefleyen adaylar için başlangıç niteliği taşır.
60-70 net: Ortalama 290 – 330 puan getirir. Bu aralık, hem birçok ön lisans hem de bazı lisans bölümleri için avantaj sağlayabilir.
80-90 net: Yaklaşık 360 – 400 puan bandına karşılık gelir. Lisans programlarında daha güçlü seçenekler isteyen adaylar için kritik bir seviyedir.
100 ve üzeri net: 430 puan ve üstüne ulaşarak adayları üst başarı dilimine taşır ve rekabetin yüksek olduğu bölümlere girişte önemli avantaj sağlar.